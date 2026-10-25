Svet

VELIKO OBEĆANJE MARIN LE PEN: Donosimo "renesansu za Francusku", Francusku suntrašnjice

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

25. 10. 2026. u 18:43

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PREDSEDNIČKA kandidatkinja francuske krajnje desničarske stranke Nacionalno okupljanje (RN) Marin Le Pen pozvala je danas, na svom prvom predizbornom skupu u Orleanu, na "renesansu za Francusku" uz poruku da želi da izgradi "Francusku sutrašnjice", a ne da prepravlja staru.

ВЕЛИКО ОБЕЋАЊЕ МАРИН ЛЕ ПЕН: Доносимо ренесансу за Француску, Француску сунтрашњице

Mattia David Rinaldi/LiveMedia / IPA / Profimedia

Poredeći sadašnji period i tu istorijsku epohu 16. veka, branila je renesansu kao "metod, a ne brutalni prelom, a još manje destruktivnu revoluciju", prenosi Frans 24.

-Renesansa nije kopija prošlosti, ne predlažem da prepravim staru Francusku, predlažem da dizajniram i izgradim Francusku sutrašnjice, obećala je liderka krajnje desnice, koja ima značajno vođstvo u anketama za prvi i drugi krug predsedničkih izbora zakazanih za proleće iduće godine.

Ona je to izjavila pred oko 8.500 prisutnih, prema rečima organizatora sastanka, dan nakon kongresa RN, koji je protekao bez većih incidenata u Orleanu.

Kako prenosi Frans24, današnji skup protiče pod jakim policijskim nadzorom.

Tanjug

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