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KINA U DOMETU: Japan rasporedio lanser raketa dugog dometa tokom vojne vežbe sa SAD

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

25. 10. 2026. u 16:46

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MINISTARSTVO odbrane Japana danas je, tokom velike zajedničke vojne vežbe sa SAD, prvi put upotrebilo lanser za navođene protivbrodske rakete dugog dometa "Tip 25".

КИНА У ДОМЕТУ: Јапан распоредио лансер ракета дугог домета током војне вежбе са САД

Foto: printscreen youtube combath tech

Na poligonu Onohara, pripadnici Snaga za samoodbranu viđeni su kako prevoze lanser do vatrenog položaja, gde je postavljen tako da bude usmeren ka jugozapadu, prenosi Kjodo.

Zajednička vojna vežba, u kojoj širom Japana učestvuje oko 45.000 pripadnika japanskih Snaga za samoodbranu i oko 12.000 američkih vojnika, počela je 19. oktobra i trajaće do sledećeg četvrtka.

U vežbi učestvuje i sedam drugih zemalja, uključujući Australiju.

"Tip 25" je raketa japanske proizvodnje, konstruisana tako da se lansira sa vozila.
Sa dometom od približno 1.000 kilometara, koji omogućava gađanje pojedinih obalskih područja u kontinentalnom delu Kine, ova raketa se posmatra kao sredstvo za uzvratni udar, navodi Kjodo.

U skladu sa bezbednosnim dokumentima ažuriranim 2022. godine, Japan je odlučio da nabavi oružje sposobno za izvođenje uzvratnog udara.

Ovo predstavlja značajan zaokret u odnosu na dosadašnju politiku, koja je, prema Ustavu, bila isključivo usmerena na odbranu, ocenjuje agencija.

Prema navodima vlade, Japan bi mogao da upotrebi ove rakete ukoliko proceni da je neprijatelj započeo napad, čak i pre nego što sama zemlja pretrpi bilo kakvu štetu.


Tanjug

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