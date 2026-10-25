Svet

RUSIJA SE VRAĆA NA VELIKU SCENU: Moskva domaćin Svetskog prvenstva u dizanju tegova 2030. godine!

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

25. 10. 2026. u 16:46

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

MOSKVA će biti domaćin Svetskog prvenstva u dizanju tegova 2030. godine, nakon što Rusija nije imala pravo da bude domaćin međunarodnih takmičenja u olimpijskim sportovima duže od četiri godine.

РУСИЈА СЕ ВРАЋА НА ВЕЛИКУ СЦЕНУ: Москва домаћин Светског првенства у дизању тегова 2030. године!

Foto: Molakaliva/Alamy/Profimedia

To će biti prvi put da se turnir održava u Moskvi od ujedinjenja muških i ženskih šampionata u dizanju tegova 1997. godine, prenosi RIA Novosti. Odluku o domaćinstvu Moskve doneo je izvršni odbor Međunarodne federacije za dizanje tegova (IWF). Prethodno je ruska prestonica bila domaćin svetskog prvenstva za muškarce 1975, 1980. (kao deo letnjih olimpijskih igara) i 1983. godine.

Svetsko prvenstvo u dizanju tegova održava se svake godine. Godine 2030-te, to će biti prvi kvalifikacioni događaj za Olimpijske igre 2032. godine. U januaru je IWF dozvolila Rusima i Belorusima mlađim od 20 godina da učestvuju na turnirima pod njenim pokroviteljstvom, dozvoljavajući im da koriste svoje nacionalne simbole. U junu su svi sportisti iz ovih zemalja dobili ovu dozvolu.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Znate li koje tri evropske zemlje imaju himnu BEZ TEKSTA?
Panorama

0 0

Znate li koje tri evropske zemlje imaju himnu BEZ TEKSTA?

HIMNA države jednako je važna kao i njena zastava. Premda se s njom ne susrećemo jednako često i većinu njih ne bismo znali prepoznati, himne su odraz nacionalnog ponosa i identiteta. Kao takve, puštaju se u svečanim prilikama kada im valja odati posebnu počast stavom i držanjem.

25. 10. 2026. u 07:45

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DRUGI KRUG PREDSEDNIČKIH IZBORA U BRAZILU: Tesna trka između Lule i Bolsonara
Svet

0 0

DRUGI KRUG PREDSEDNIČKIH IZBORA U BRAZILU: Tesna trka između Lule i Bolsonara

GRAĐANI Brazila danas izlaze na birališta u drugom krugu predsedničkih izbora, koji će odlučiti pobednika u izuzetno tesnoj trci između aktuelnog levičarskog predsednika Luiza Inasija Lule da Silve i njegovog konzervativnog rivala, senatora Flavija Bolsonara. Glasanje prati kampanja koja je duboko podelila ovu latinoameričku naciju, prenose svetski mediji poput agencije Reuters i mreže BBC.

25. 10. 2026. u 15:42

Politika
Tenis
Fudbal
DRUŠTVENA ODGOVORNOST NA DELU: Fondacija Meridian pružila podršku pacijentima Opšte bolnice Kruševac

DRUŠTVENA ODGOVORNOST NA DELU: Fondacija Meridian pružila podršku pacijentima Opšte bolnice Kruševac