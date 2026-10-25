RUSIJA SE VRAĆA NA VELIKU SCENU: Moskva domaćin Svetskog prvenstva u dizanju tegova 2030. godine!
MOSKVA će biti domaćin Svetskog prvenstva u dizanju tegova 2030. godine, nakon što Rusija nije imala pravo da bude domaćin međunarodnih takmičenja u olimpijskim sportovima duže od četiri godine.
To će biti prvi put da se turnir održava u Moskvi od ujedinjenja muških i ženskih šampionata u dizanju tegova 1997. godine, prenosi RIA Novosti. Odluku o domaćinstvu Moskve doneo je izvršni odbor Međunarodne federacije za dizanje tegova (IWF). Prethodno je ruska prestonica bila domaćin svetskog prvenstva za muškarce 1975, 1980. (kao deo letnjih olimpijskih igara) i 1983. godine.
Svetsko prvenstvo u dizanju tegova održava se svake godine. Godine 2030-te, to će biti prvi kvalifikacioni događaj za Olimpijske igre 2032. godine. U januaru je IWF dozvolila Rusima i Belorusima mlađim od 20 godina da učestvuju na turnirima pod njenim pokroviteljstvom, dozvoljavajući im da koriste svoje nacionalne simbole. U junu su svi sportisti iz ovih zemalja dobili ovu dozvolu.
(Tanjug)
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