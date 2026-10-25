PANIKA U IZRAELU PRED IZBORE: Niko nije ovo očekivao, sve je u rukama manjih stranaka? (VIDEO)

IZRAELCI 27. oktobra izlaze na parlamentarne izbore, prve od smrtonosnog napada Hamasa 7. oktobra 2023. godine, koji je potresao zemlju i izazvao krizu na Bliskom istoku, nakon čega je Izrael ušao u ratove u Gazi, Libanu i sa Iranom.

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Iako su ankete ranije govorile da bi premijer, Benjamin Netanjahu, mogao da izgubi izbore, politički sistem Izraela je složen i fragmentisan, pa bi i manje stranke mogle da odluče ko će formirati sledeću vladu.

Dva dana pre glasanja, četiri najnovije ankete pokazuju sličnu sliku: stranka "Jašar", Gadija Ajzenkota, vodi ispred "Likuda" premijera Benjamina Netanjahua, ali nijedan od dva glavna politička bloka nema dovoljnu podršku da obezbedi većinu u Knesetu, koji ima 120 poslanika.

Kako se izborna kampanja približava kraju, borba za prelazak izbornog cenzusa od 3,25 odsto mogla bi značajno da utiče na raspodelu mandata i odnos snaga u budućem sazivu parlamenta.

Poređenje četiri anketa objavljenih tokom vikenda, kao i njihovih prosečnih rezultata, pokazuje da ni Netanjahu ni njegovi politički protivnici za sada nemaju jasan put do formiranja vlade.

Prema poslednjoj anketi lista "Mariv" uoči izbora, opozicioni blok promena ojačao je na 54 mandata, dok blok koji podržava Netanjahua ima 48.

Do promene je došlo nakon što stranka "Narod Izraela", koju predvodi, Ofer Vinter, nije uspela da pređe izborni cenzus.

Drone footage shows thousands of Israelis gathered in Tel Aviv for an anti-government protest, three days before a general election widely viewed as a referendum on Prime Minister Benjamin Netanyahu. Protesters demanded an independent commission of inquiry into the October 7 failures — TRT World (@trtworld) October 24, 2026

Prema istraživanju, osvojila je tri odsto glasova, što je ispod potrebnih 3,25 odsto.

Anketa pokazuje da su "Ujedinjeni judaizam Tore" i "Ocma Jehudit" izgubili po jedan mandat, dok su "Likud", "Šas" i "Religijska cionistička partija" dobili po jedan.

Ukupno gledano, Netanjahuov koalicioni blok izgubio je tri mandata u odnosu na istraživanje od prošle nedelje.

Među opozicionim strankama, najveću promenu zabeležila je partija "Bjahad" bivšeg premijera Naftalija Beneta, koja je dobila dva mandata i sada ima 15. Demokrate, koje predvodi Jair Golan, povećale su podršku za jedan mandat, na ukupno 10.

Ajzenkotova stranka "Jašar" ostala je na 21 mandatu, dok "Izrael naš dom", na čijem je čelu Avigdor Liberman, ima osam.

Zajednička lista "Stranke rezervista" i "Ekonomske partije", koju predvode bivši ministar komunikacija Joaz Hendel i ekonomista Jaron Zelekha, jedva prelazi cenzus i osvaja četiri mandata.

Anketa televizije "Kanal 13" daje Netanjahuovom bloku 50 mandata, a opozicionom bloku promena 54.

Ajzenkotova stranka "Jašar" nalazi se na prvom mestu sa 22 mandata, ispred Netanjahuovog "Likuda", koji ima 19. Benetova stranka "Bjahad" zauzima treće mesto sa 14 mandata, stoji u anketi "Kanala 13".

Izbori u Izraelu su parlamentarni.

Građani biraju 120 poslanika Kneseta, izraelskog parlamenta, čiji mandat traje četiri godine.

תקראו את הדברים החשובים של יובל בלומברג: מדינת ישראל נמצאת בסכנה קיומית אמיתית ומוחשית. אם האיראנים ישיגו גרעין, שום דבר כבר לא ישנה יותר. הכל כל כך טפל אל מול הסכנה הקיומית של איראן והציר השיעי. הסערות המבוימות והמומצאות חדשות לבקרים נועדו להסיט את תשומת הלב מהדבר האחד שהוא החשוב ביותר: סיום העבודה באיראן. זה נוגע בקיום הפיזי של כל אדם ואדם כאן. יש לנו עוד שנתיים של טראמפ לסיים את העבודה באיראן, ואין לדעת מה יהיה לאחר מכן, אם זו תהיה קמאלה האריס, או תואם מאמדני כלשהו. זה חלון הזמן שנותר לנו כדי להשלים את העבודה הנדרשת כדי להבטיח את הקיום הפיזי שלנו לשנים הבאות. כל משאבי המדינה הנדרשים, צריכים להיות מושקעים במשימה הזו. קטאר, חרדים, אוריך, גיוס, התראות. הכל מסך עשן ענקי כדי להסתיר את הנושא היחיד שניצב מעל כולם בפער. אם יפלו במרכז הארץ שתי פצצות אטום, את מי יעניינו כל סערות הסרק האלה? הדורות הבאים לא יסלחו לנו אם נפספס את חלון ההזדמנויות ההיסטורי שמאפשר לנו לנסות ולהשלים את המשימה הקריטית ביותר שעומדת בפני הדור שלנו. זה לא יקרה עם ראש ממשלה שמוחזק בצווארו על ידי האחים המוסלמים וסייעני הטרור. זה לא יקרה עם ראש ממשלה שלא מסוגל להרים את הטלפון ולנהל שיחה אינטימית רציפה עם טראמפ. זה לא יקרה עם ראש ממשלה שלא מסוגל לעמוד בלחץ של ראיון טלויזיה. השינאה לנתניהו, ככל שהיא עולם ומלואו עבור מחנה שלם, לא תעזור מול הגרעין האיראני. כל אחד שדואג לקיום הפיזי שלו, של משפחתו, ושל אהוביו, ידו צריכה לרעוד לפני שהוא בוחר במישהו שלא יהיה מסוגל להשלים את המשימה, ובכך לדון את עצמו ואת משפחתו לסכנה של שואה שניה, בגלל השינאה הפוליטית שלו או בגלל סערת דמה מטופשת וחסרת חשיבות. — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 25, 2026

U praksi, međutim, mali broj saziva uspeo je da odsluži pun mandat.

Izrael je od 2019. do 2022. godine bio zarobljen u krugu kratkotrajnih vlada i ponavljanih izbora.

Netanjahu se 2022. vratio na vlast, obezbedivši stabilnu parlamentarnu većinu i formirajući vladu koja se smatra najdesnijom u istoriji zemlje.

Predstojeći izbori predstavljaju jedan od retkih slučajeva u kojima je Kneset uspeo da odsluži ceo četvorogodišnji mandat.

Poslanička mesta raspodeljuju se proporcionalno broju glasova koje dobiju stranačke liste na nacionalnom nivou.

Da bi ušla u parlament, stranka mora da osvoji najmanje 3,25 odsto glasova, što odgovara približno četiri poslanička mesta.

Nijedna stranka u istoriji Izraela nije samostalno osvojila apsolutnu većinu, zbog čega se vlade formiraju kroz koalicije više partija.

To malim strankama daje veliki uticaj na izbor premijera i opstanak vlade.

Kada dođe do neslaganja među koalicionim partnerima, vlada može brzo da se raspadne.

Premijeri su često primorani da prihvate zahteve pojedinih političkih i verskih grupa kako bi zadržali većinu.

Netanjahu se u velikoj meri oslanjao na ultraortodoksne jevrejske stranke.

Njihov zahtev da pripadnici njihove zajednice uglavnom budu izuzeti od obaveznog služenja vojnog roka izazvao je oštre polemike, posebno tokom rata.

Netanjahuovu koaliciju čine njegova desničarska stranka "Likud", "Religijska cionistička partija" ministra finansija Bezalela Smotriča i krajnje desničarska stranka "Jevrejska snaga", koju predvodi ministar nacionalne bezbednosti Itamar Ben Gvir.

Foto: Marc Israel Sellem/Pool Photo via AP

Ultraortodoksne stranke "Ujedinjeni judaizam Tore" i "Šas" napustile su vladu 2025. godine, ali su joj pomagale da opstane.

Među glavnim političkim snagama koje žele da smene Netanjahua nalaze se:

"Jašar", stranka Gadija Ajzenkota. Naziv na hebrejskom znači "pošten" ili "pravedan".

"Zajedno", savez Naftalija Beneta i Jaira Lapida.

"Izrael naš dom", stranka Avigdora Libermana, koja ima podršku dela doseljenika iz bivšeg Sovjetskog Saveza.

"Hadaš", "Tal", "Ram" i "Balad", su četiri stranke koje predstavljaju arapsku manjinu, koja čini oko 20 odsto stanovništva Izraela. "Demokrate" su levičarska stranka i predvodi ih bivši general Jair Golan.

Ishod izbora mogao bi da zavisi od toga da li će bilo koji od političkih blokova uspeti da obezbedi najmanje 61 od ukupno 120 poslaničkih mesta.

Čak i ako Netanjahuovi protivnici osvoje više glasova, to im neće automatski omogućiti formiranje vlade, jer će morati da postignu dogovor sa drugim strankama.

Izraelski premijer, Benjamin Netanjahu, objavio je na društvenim mrežama sliku generisanu veštačkom inteligencijom na kojoj atomska bomba pada na Tel Aviv, uz upozorenje da bi Iran, ukoliko dođe do nuklearnog oružja, predstavljao egzistencijalnu pretnju Izraelu i da bi sve druge političke teme postale nevažne.

U objavi, koja je usledila dva dana pred izbore, Netanjahu je preneo poruku političkog komentatora, Juvala Blumberga da su rasprave o Kataru, ultraortodoksnim Jevrejima, vojnoj obavezi i drugim unutrašnjim pitanjima svojevrsna dimna zavesa koja skreće pažnju sa iranske nuklearne pretnje.

Blumberg je upozorio i da Izrael, prema njegovoj proceni, ima još samo dve godine dok je na vlasti administracija američkog predsednika, Donalda Trampa da se suoči sa tim izazovom.

Lider stranke "Demokrate", Jair Golan, oštro je kritikovao objavu, optuživši Netanjahua da širi paniku među građanima uoči izbora.

Golan je poručio da će izbori u utorak, 27. oktobra, pružiti priliku da se smene oni koji, kako tvrdi, zastrašuju javnost.

Hiljade Izraelaca okupile su se u subotu na završnom protestu protiv izraelskog premijera, Benjamina Netanjahua i njegove vlade uoči izbora u Izraelu, javile su agencije.

Učesnici protesta pozvali su na formiranje istražne komisije koja bi ispitala propuste u bezbednosti koji su prethodili napadu palestinske militantne grupe Hamas 7. oktobra 2023. godine, nakon kojeg je izbio rat u Gazi.

(Kurir)

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