Svet

NAPADNUT BELGOROD: Ukrajinski dronovi uništili automobile, kuće, ima i poginulih (VIDEO)

Jelena Ždralić

25. 10. 2026. u 12:25

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VELIKI broj ukrajinskih dronova napao je tokom noći rusku pograničnu oblast Belgorod, prema navodima lokalnih zvaničnika i snimcima očevidaca objavljenim na društvenim mrežama.

НАПАДНУТ БЕЛГОРОД: Украјински дронови уништили аутомобиле, куће, има и погинулих (ВИДЕО)

Foto: AI generated/ChatGPT

Prema navodima lokalnih stanovnika, većina dronova bila je usmerena ka jednoj oblasti u centru Belgoroda.

Kako prenose mediji koji prate aktuelna dešavanja, meta je bio trgovačko-zabavni kompleks "MegaGRINN" — najveći objekat te vrste u Belgorodu.

"MegaGRINN" se prostire na više od 163.000 kvadratnih metara i obuhvata preko 200 prodavnica, kao i supermarket, bioskop i restorane.

Kompleks je bio zatvoren tokom noćnog napada, a u njemu nije bilo posetilaca.

Lokalni stanovnici su takođe prijavili požar u dvorištu jednog stambenog kompleksa u tom području.

Operativni štab Belgorodske oblasti potvrdio je "masovni napad dronovima" na grad i saopštio da su hitne službe upućene u pogođena područja.

Međutim, nije precizirano koje su lokacije bile mete napada.

Lokalne vlasti su saopštile da su dve osobe poginule, a 13 ih je povređeno u napadu na Belgorod.

- U napadu je oštećeno 30 stambenih zgrada, 35 automobila, četiri kuće, tri administrativna objekta, osam poslovnih prostora i tri objekta javne namene - izjavio je Aleksandar Šuvajev, gubernator Belgorodske oblasti.

Dodao je da je još jedna osoba poginula u selu u blizini grada Šebekina.

Snimci koje su očevici objavili na društvenim mrežama prikazuju eksplozije, požare i dejstvo protivvazdušne odbrane iznad Belgroda.

Operativni štab je upozorio stanovnike da ostanu u zatvorenom prostoru, s obzirom na to da se napadi u Belgorodskoj oblasti nastavljaju.

Belgorod se nalazi na svega 34 kilometra od ukrajinske granice na severoistoku i oko 70 kilometara od Harkova.

Zbog blizine linije fronta, grad je česta meta ukrajinskih napada, štaviše, zahvaljujući sve većim kapacitetima za udare velikog dometa, Ukrajina je u stanju da svojim dronovima dosegne duboko u rusku teritoriju.

Prethodni ukrajinski napadi na Belgorod bili su usmereni na energetsku infrastrukturu i logistička skladišta, uključujući objekte ruskog maloprodajnog giganta "Ozon".

Do navodnog masovnog napada dronovima na Belgorod, došlo je ubrzo nakon što je Ukrajina juče potvrdila da je njen sistem "Staršild" ponovo počeo da funkcioniše punom brzinom.

To je omogućilo ukrajinskim vojnicima da efikasnije koordinišu napade dronovima na ruske ciljeve.

"Staršild", vojna verzija satelitskog internet sistema "Starlink", u Ukrajini od 14. oktobra funkcioniše uz značajno smanjene brzine.

Ovo neobjašnjeno ograničenje onemogućilo je sprovođenje važnih vojnih operacija i oslabilo sposobnost Ukrajine da obara ruske dronove na mlazni pogon.

(Index.HR)

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