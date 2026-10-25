TRAMP ODNEO VELIKU POBEDU: Nemački auto-gigant ulaže milijarde u ameriku, otvara se 4.500 radnih mesta
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp najavio je da nemački proizvođač automobila Audi planira izgradnju fabrike za montažu vozila u američkoj državi Džordžiji, vrednu četiri milijarde dolara, koja će godišnje proizvoditi 200.000 SUV vozila.
Tramp, koji je vršio pritisak na proizvođače automobila da presele proizvodnju u Sjedinjene Države i povećao carine na automobile, čelik, aluminijum i auto-delove, izneo je ovu najavu na skupu u Džordžiji, gde Audi, kao član Folksvagen grupe, namerava da podigne svoju prvu fabriku u SAD, prenosi Rojters.
- Planiramo da dovedemo naše najveće i najluksuznije SUV modele i da ih proizvodimo ovde, u Mejkonu, u Džordžiji. Ovo je dugoročna investicija jer verujemo u američko tržište - izjavio je na događaju izvršni direktor Audija Gernot Dolner.
Prošle godine, Trampove carine nanele su Audiju gubitak od 1,2 milijarde evra, s obzirom na to da kompanija sva vozila namenjena američkom tržištu uvozi iz Evrope ili Meksika, podseća agencija i dodaje da su te mere dovele do rasta cena vozila.
Zamenica predsednika Nadzornog odbora Folksvagena Kristijane Bener rekla je da je ispravno i neophodno bolje iskoristiti američko tržište putem nove fabrike.
Kako je dodala, konačnu odluku o ovoj investiciji mora da donese Nadzorni odbor Folksvagena.
Iz Audija su naveli da će ova investicija otvoriti oko 4.500 radnih mesta. Izgradnja bi trebalo da počne sledeće godine, dok je početak proizvodnje planiran za rane 30-te godine ovog veka, saopštili su iz Audija.
Očekuje se da će se u tom pogonu sklapati SUV modeli Audi Q7, Q8 i Q9, izjavio je za Rojters jedan američki zvaničnik.
Taj zvaničnik je dodao da Audi takođe planira proizvodnju 25.000 vozila godišnje u susednoj Južnoj Karolini. Broj zaposlenih u sektoru proizvodnje vozila i auto-delova u SAD opao je otkako je Tramp prošle godine preuzeo dužnost.
Prodaja Audija opada već dve godine zaredom, a u prvoj polovini 2026. godine zabeležen je pad od sedam odsto, usled oštre konkurencije u Kini i američkih carina koje su negativno uticale na potražnju.
Prodaja Audija u SAD je ove godine manja za 16 odsto.
(Tanjug)
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