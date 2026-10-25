TEHERAN POSLAO BRUTALNU PORUKU TRAMPU: Američki ratni brodovi neće ući u Persijski zaliv
IRAN nikada neće dozvoliti američkim vojnim brodovima ulazak u Persijski zaliv, izjavio je načelnik generalštaba Oružanih snaga Irana, general-major Ali Abdolahi.
Abdolahi je ocenio da je američka mornarica izgubila sposobnost delovanja u blizini Irana, uprkos tome što, kako je naveo, Vašington njome nastoji da demonstrira vojnu moć i vrši pritisak na zemlje regiona.
- Američki predsednik može samo da sanja o tome da njegovi vojnici i oružane snage ponovo uđu u Persijski zaliv - poručio je iranski general, dodajući da Teheran ni pod kojim okolnostima neće dozvoliti pristup američkim ratnim brodovima.
Abdolahi je osporio američke tvrdnje da su iranske vojne sposobnosti uništene, navodeći da bi se, u tom slučaju, američki brodovi približili Ormuskom moreuzu i iranskim pomorskim i kopnenim granicama.
Abdolahi je američke ratne brodove nazvao "zastarelim", a američke vojnike "kukavicama", tvrdeći da njihovo izbegavanje približavanja iranskim granicama pokazuje suprotno od onoga što Vašington javno saopštava.
- Iransko rukovodstvo, narod i oružane snage odlučni da se suprotstave Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelu, koji će sve dublje tonuti u krizu koju su sami izazvali - poručio je Abdolahi.
Američki predsednik Donald Tramp objavio je pomorsku blokadu Irana kako bi prisilio Teheran da otvori Ormuski moreuz. Blokadu sprovode nosači aviona i raketni razarači, stacionirani u vodama Arapskog mora, van dometa iranskih raketa.
(RT Balkan)
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