RUSIJA OBORILA ČAK 532 UKRAJINSKA DRONA ZA JEDNU NOĆ: PVO presrela masovni napad iznad brojnih ruskih regiona
DEŽURNE snage PVO su tokom noći presrele i uništile 532 ukrajinske bespilotne letelice iznad teritorije Rusije, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.
Naime, dronovi su oboreni iznad Belgorodske, Brjanske, Kurske, Voronješke, Tulske, Orlovske, Lipecke, Kaluške, Rjazanjske, Rostovske, Saratovske, Samarske, Penzenske, Volgogradske i Uljanovske oblasti, Moskovskog regiona, Permskog i Krasnodarskog kraja, Tatarstana, Adigeje, republike Mari El, Krima i Udmurtije, kao i iznad voda Azovskog mora.
Kao odgovor na napade ukrajinskih oružanih snaga na civilnu infrastrukturu, ruske trupe napadaju isključivo vojne objekte i preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa precizno vođenim oružjem iz vazduha, mora i kopna, kao i dronovima.
(RT Balkan)
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