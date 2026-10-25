RUSIJA OBORILA ČAK 532 UKRAJINSKA DRONA ZA JEDNU NOĆ: PVO presrela masovni napad iznad brojnih ruskih regiona

DEŽURNE snage PVO su tokom noći presrele i uništile 532 ukrajinske bespilotne letelice iznad teritorije Rusije, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Tanjug/Russian Defense Ministry Press Service via AP

Naime, dronovi su oboreni iznad Belgorodske, Brjanske, Kurske, Voronješke, Tulske, Orlovske, Lipecke, Kaluške, Rjazanjske, Rostovske, Saratovske, Samarske, Penzenske, Volgogradske i Uljanovske oblasti, Moskovskog regiona, Permskog i Krasnodarskog kraja, Tatarstana, Adigeje, republike Mari El, Krima i Udmurtije, kao i iznad voda Azovskog mora.

Kao odgovor na napade ukrajinskih oružanih snaga na civilnu infrastrukturu, ruske trupe napadaju isključivo vojne objekte i preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa precizno vođenim oružjem iz vazduha, mora i kopna, kao i dronovima.

(RT Balkan)