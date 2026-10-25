NATO DRŽAVA SE SPREMA ZA AMERIČKE SANKCIJE: "Ozbiljna šteta po nacionalnu bezbednost"

AUTORI izveštaja ističu da bi takav razvoj događaja doveo do „veoma ozbiljne štete po nacionalnu bezbednost”.

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Holandija je počela da priprema scenario za slučaj uvođenja američkih sankcija protiv ove kraljevine, navodi se u izveštaju „Mreže za analizu nacionalne bezbednosti” (NSAN), prenosi TASS.

Autori izveštaja ističu da bi takav razvoj događaja doveo do „veoma ozbiljne štete po nacionalnu bezbednost”.

„Prema ovom scenariju, međunarodni položaj Holandije bio bi najteže pogođen, pristup državnih organa digitalnim uslugama mogao bi biti onemogućen (...), a rad međunarodnih institucija sa sedištem u Kraljevini mogao bi biti paralisan”, navodi se u izveštaju.

U Holandiji se, između ostalog, nalazi i Međunarodni krivični sud (MKS). Prema mišljenju autora iz pomenute mreže, ukoliko SAD uvedu sankcije, holandske vlasti će se suočiti sa potrebom da „usklade različite javne interese”.

Ranije je američki politikolog Malek Dudakov izjavio da je predsednik SAD Donald Tramp uveo sankcije Međunarodnom krivičnom sudu (MKS) u Hagu zbog dodele Nobelove nagrade za mir južnoafričkoj aktivistkinji za ljudska prava i bivšoj visokoj komesarki UN za ljudska prava, Navi Pilaj.

„Sve što znamo jeste da je ona, po mom mišljenju, izrazito antiizraelski nastrojena”, objasnio je šef Bele kuće svoju odluku o uvođenju sankcija.

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