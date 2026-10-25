MEGAN MARKL PREKINULA SVE VEZE SA OCEM: U pismu mu poručila da njenu decu više neće videti

BRITANSKA vojvotkinja od Saseksa Megan Markl navela je u poslednjem pismu koje je uputila svom ocu Tomasu Marklu, s kojim je prekinula kontakt, da je upoznata sa optužbama za seksualno zlostavljanje dece koje su mu stavljene na teret, ističući da je odluku da mu uskrati kontakt sa svojom decom donela kako bi ih zaštitila, javlja britanski list San pozivajući se na izvore.

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Prema pisanju lista, Megan je pismo poslala ocu u decembru 2025. godine, dok se nalazio na bolničkom lečenju na Filipinima, nakon amputacije noge usled komplikacija izazvanih krvnim ugruškom.

U pismu je, kako se navodi, poručila da neće dozvoliti da upozna njenu decu i da više neće biti u kontaktu s njim.

List navodi da je Megan u pismu iznela ozbiljne optužbe na račun oca, uključujući tvrdnje o njegovom navodnom neprimerenom ponašanju prema maloletnicama, kao i da je bila upoznata sa tim da se slučaj razmatra.

Tomas Markl trenutno je predmet istrage zbog sumnje na posedovanje materijala koji prikazuje seksualno zlostavljanje dece, što je on negirao, prenosi San.

Prema navodima tog lista, sporni materijal navodno je pronađen u njegovoj kući na Filipinima, u nekoliko kutija.

Njegov sin Tomas Markl Mlađi, polubrat vojvotkinje od Saseksa, izjavio je da je došao do tog materijala i da je slučaj prijavio nadležnim institucijama u Sjedinjenim Američkim Državama.

San prenosi da je Tomas Mlađi 10. jula prijavio slučaj američkom Federalnom istražnom birou (FBI), Nacionalnom centru za nestalu i eksploatisanu decu i policiji u saveznoj državi Pensilvaniji, gde je njegov otac ranije živeo.

Tomas Markl Stariji negirao je optužbe u izjavi koju je u petak dao za Dejli mejl.

Megan Markl oglasila se povodom slučaja u izjavi za magazin Pipl navodeći da je duboko potresena informacijama koje su se pojavile i da su njene misli sa svom decom koja su eventualno mogla biti povređena.

Ona je navela i da je pismo sa zabrinjavajućim navodima protiv njenog oca 2018. godine upućeno londonskoj Metropoliten policiji i službi zaduženoj za zaštitu članova kraljevske porodice i drugih štićenih osoba.

Megan i njen suprug, princ Hari, imaju dvoje dece, sedmogodišnjeg sina Arčija i petogodišnju ćerku Lilibet. Tomas Markl nije prisustvovao njihovom venčanju u maju 2018. godine, a tada ju je do oltara ispratio kralj Čarls III.

Prema navodima magazina Pipl, Megan je za pismo sa optužbama saznala nakon venčanja, a tada joj je, kako je naveo izvor upoznat sa slučajem, savetovano da o tome ne govori javno kako ne bi ugrozila eventualnu istragu.

Izvor je dodao da je bila zabrinuta i zbog pravnih posledica javnog iznošenja nepotvrđenih tvrdnji.

(Tanjug)