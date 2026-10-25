STAV EU o parametrima rešavanja ukrajinskog sukoba isključuje Evropu iz pregovaračkog procesa, izjavio je u intervjuu za RIA Novosti zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Aleksandar Gruško.

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- Ako želite mir, onda, pre svega, treba da prestanete da podržavate režim. Zapravo, stav koji su oni iznosili u pogledu konačnih parametara rešavanja sukoba suštinski samoisključuje Evropljane iz tog pregovaračkog procesa - istakao je.

Kako je podsetio Gruško, Brisel želi povratak Ukrajine na njene nekadašnje granice, zahteva od Rusije isplatu reparacija i kažnjavanje "krivaca", a takođe se zalaže za razmeštanje stranih trupa u Ukrajini i njen prijem u NATO.

Zamenik šefa ruske diplomatije istakao je da je Evropska unija trenutno sebi postavila kao glavni zadatak nanošenje strateškog poraza Rusiji – postizanje njenog obuzdavanja, lišavanje resursa neophodnih za razvoj i prekidanje strateških komunikacija.

- Jedan od primera je razbojništvo koje sprovode na morima, boreći se protiv takozvane 'flote iz senke', koja ne postoji u međunarodnopravnom smislu. To je novina koju su sami izmislili kako bi opravdali svoje potpuno nelegitimne postupke i nastavak velike pomoći Ukrajini bez presedana, uključujući isporuke naoružanja - zaključio je on.

Ranije je list "Telegraf" naveo da se u Evropi razmatra pet kandidata za ulogu posrednika u dijalogu sa Rusijom o rešavanju ukrajinskog sukoba. Među mogućim pregovaračima navode se premijerka Italije Đorđa Meloni, predsednik Finske Aleksander Stub, predsednik Češke Petr Pavel, kao i premijerka Danske Mete Frederiksen i premijer Norveške Jonas Gar Stere.

Predsednik Rusije Vladimir Putin ranije je kao poželjnog posrednika u pregovorima naveo bivšeg nemačkog kancelara Gerharda Šredera. Istovremeno je naglasio da Evropljani sami treba da izaberu lidera kome veruju i koji nije davao oštre izjave na račun Moskve.

(RT Balkan)

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