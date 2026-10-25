Svet

PREGOVORI O UKRAJINI SE VRAĆAJU! Putin spreman za novi potez, poznato i gde bi mogao da se održi sastanak

D.D.

25. 10. 2026. u 11:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PRVA runda trilateralnih pregovora o rešavanju ukrajinskog sukoba, nakon duže pauze, verovatno će biti uvodnog karaktera, ocenio je pomoćnik predsednika Rusije Jurij Ušakov.

ПРЕГОВОРИ О УКРАЈИНИ СЕ ВРАЋАЈУ! Путин спреман за нови потез, познато и где би могао да се одржи састанак

Foto: Tanjug/AP/Vyacheslav Prokofyev

On je podsetio da već duže vreme nije bilo kontakata o ukrajinskom pitanju.

- Na prvom sastanku ne može se mnogo toga rešiti. On će verovatno imati karakter svojevrsnog ispitivanja terena - rekao je Ušakov.

Pomoćnik ruskog predsednika naglasio je da je, kada je reč o proceni izgleda za uspeh trilateralnih pregovora, u ovom trenutku najvažnije da se kontakti ponovo uspostave.

Bolje sarađivati nego ignorisati

Administracija američkog predsednika Donalda Trampa shvata da je sa Rusijom bolje sarađivati nego je ignorisati, istakao je pomoćnik predsednika Rusije.
Ušakov je istakao da je opšta politička atmosfera u Sjedinjenim Američkim Državama izuzetno nepovoljna za Rusiju.

- Međutim, tu je Trampova administracija, koja ipak pokušava da uzme u obzir i sopstvene nacionalne interese, a oni se, između ostalog, svode na to da se Rusija ne može ignorisati i da je sa njom bolje sarađivati - rekao je Ušakov.

Predsednik Rusije Vladimir Putin ranije je obavestio specijalnog izaslanika američkog predsednika Stiva Vitkofa da je Rusija spremna da obnovi pregovore o Ukrajini u trilateralnom formatu oko 10. novembra.

Ušakov je naveo da bi nova runda trilateralnih pregovora o rešavanju ukrajinskog sukoba mogla da bude održana u novembru u Abu Dabiju.

(Sputnjik)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

CRVENI ALARM U LONDONU: Britanija strahuje od ruskog napada - Putin ima nekoliko opasnih aduta? Ranjivi smo, a naši zabijaju glavu u pesak
Svet

0 0

CRVENI ALARM U LONDONU: Britanija strahuje od ruskog napada - Putin ima nekoliko opasnih aduta? "Ranjivi smo, a naši zabijaju glavu u pesak"

RUSIJA bi navodno mogla da iskoristi dronove lansirane s trgovačkih brodova, sabotaže podmorskih kablova i sajber-napade kako bi oslabila britansku odbranu, upozoravaju bezbednosni stručnjaci. Dok se u Londonu ponovo otvara pitanje vojne spremnosti zemlje, bivši komandant britanske vojske Ričard Danat tvrdi da vlada ne preduzima dovoljno kako bi odgovorila na sve izraženiju pretnju iz Moskve. Prema pisanju lista Dejli mejl, zabrinutost raste zbog mogućnosti da ruske operacije, iako isprva ograničene, izazovu širi sukob s NATO-om.

25. 10. 2026. u 11:09

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DRUŠTVENA ODGOVORNOST NA DELU: Fondacija Meridian pružila podršku pacijentima Opšte bolnice Kruševac

DRUŠTVENA ODGOVORNOST NA DELU: Fondacija Meridian pružila podršku pacijentima Opšte bolnice Kruševac