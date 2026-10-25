PREGOVORI O UKRAJINI SE VRAĆAJU! Putin spreman za novi potez, poznato i gde bi mogao da se održi sastanak

PRVA runda trilateralnih pregovora o rešavanju ukrajinskog sukoba, nakon duže pauze, verovatno će biti uvodnog karaktera, ocenio je pomoćnik predsednika Rusije Jurij Ušakov.

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On je podsetio da već duže vreme nije bilo kontakata o ukrajinskom pitanju.

- Na prvom sastanku ne može se mnogo toga rešiti. On će verovatno imati karakter svojevrsnog ispitivanja terena - rekao je Ušakov.

Pomoćnik ruskog predsednika naglasio je da je, kada je reč o proceni izgleda za uspeh trilateralnih pregovora, u ovom trenutku najvažnije da se kontakti ponovo uspostave.

Bolje sarađivati nego ignorisati

Administracija američkog predsednika Donalda Trampa shvata da je sa Rusijom bolje sarađivati nego je ignorisati, istakao je pomoćnik predsednika Rusije.

Ušakov je istakao da je opšta politička atmosfera u Sjedinjenim Američkim Državama izuzetno nepovoljna za Rusiju.

- Međutim, tu je Trampova administracija, koja ipak pokušava da uzme u obzir i sopstvene nacionalne interese, a oni se, između ostalog, svode na to da se Rusija ne može ignorisati i da je sa njom bolje sarađivati - rekao je Ušakov.

Predsednik Rusije Vladimir Putin ranije je obavestio specijalnog izaslanika američkog predsednika Stiva Vitkofa da je Rusija spremna da obnovi pregovore o Ukrajini u trilateralnom formatu oko 10. novembra.

Ušakov je naveo da bi nova runda trilateralnih pregovora o rešavanju ukrajinskog sukoba mogla da bude održana u novembru u Abu Dabiju.

(Sputnjik)