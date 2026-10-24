PROTEST PROTIV KONGRESA NACIONALNOG OKUPLJANJA: Napeto u Orleanu
Posebno napeto bilo je danas u Orleanu.
U ovom gradu održan je veliki protest protiv kongresa Nacionalnog okupljanja, stranke Marin le Pen i Žordana Bardele.
Prema podacima prefekture, do podneva se okupilo 11.000 demonstranata, dok su organizatori tvrdili da ih je bilo čak 26.000. Vlasti su upozorile da bi broj mogao dodatno da poraste, jer su tokom dana pristizale nove grupe učesnika.
Za održavanje reda angažovano je gotovo 3.000 policajaca i žandarma, a gradonačelnik je tokom dve noći uveo policijski čas za mlađe od 15 godina.
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