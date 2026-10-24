Svet

PROTEST PROTIV KONGRESA NACIONALNOG OKUPLJANJA: Napeto u Orleanu

Горан Чворовић - стални дописник из Париза
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Posebno napeto bilo je danas u Orleanu.

ПРОТЕСТ ПРОТИВ КОНГРЕСА НАЦИОНАЛНОГ ОКУПЉАЊА: Напето у Орлеану

Foto: Goran Čvorović

U ovom gradu održan je veliki protest protiv kongresa Nacionalnog okupljanja, stranke Marin le Pen i Žordana Bardele.

Prema podacima prefekture, do podneva se okupilo 11.000 demonstranata, dok su organizatori tvrdili da ih je bilo čak 26.000. Vlasti su upozorile da bi broj mogao dodatno da poraste, jer su tokom dana pristizale nove grupe učesnika.

Za održavanje reda angažovano je gotovo 3.000 policajaca i žandarma, a gradonačelnik je tokom dve noći uveo policijski čas za mlađe od 15 godina.

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