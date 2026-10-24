VODENI TOPOVI U NICI: Demonstracije širom Francuske

Širom Francuske danas traju protesti protiv skupog života i loših uslova školovanja, ali do 15 sati, u vreme pisanja ovog izveštaja, većih sukoba nije bilo, za razliku od prošle subote.

Foto: Goran Čvorović

U Nici se nekoliko stotina ljudi okupilo na Trgu Masena, uprkos zabrani svih demonstracija u gradu. Policija je naredila razilaženje i potisnula okupljene, koristeći vodene topove. U Monpeljeu, Nansiju, Ansiju i Kanu upravni sudovi odbili su žalbe organizatora, čime su ostale na snazi zabrane protesta.

Situacija je bila drugačija u Limožu, gde je sud tokom noći suspendovao zabranu okupljanja u centru grada, kao i odluku o policijskom času. Ovaj grad bio je jedno od žarišta prošlonedeljnog nasilja, kada je zapaljena gradska većnica.

U Marselju su vlasti, posle prvobitne potpune zabrane demonstracija, ipak dozvolile sindikalno okupljanje, dok je sud delimično ukinuo zabrane i u Martigu, Istru i Gardanu. U Lionu su, međutim, demonstracije ostale zabranjene u velikom delu centra, gde je prethodne subote oštećeno više od 150 prodavnica.