PROMENA TRASE POVORKE U PARIZU: Demonstranti blokirali periferni auto-put

U Parizu je već ujutro bilo napeto zbog trase glavne protestne povorke.

Foto: Goran Čvorović

Sindikati su prvobitno nameravali da krenu od Bastilje do Trga nacije, ali je policija zabranila ovaj pravac, a Upravni sud potvrdio tu odluku. Posle višesatne neizvesnosti, organizatori su prihvatili alternativnu trasu od Italijanskog trga do Vensenske šume. U jednom trenutku sišli su na periferni auto-put oko Pariza i blokirali ga.

Policija je u međuvremenu potpuno ispraznila Trg Bastilje. Posle više upozorenja okupljenima da napuste prostor, desetine policajaca potisnule su demonstrante, bez sukoba. Trg je ostao pod kontrolom snaga reda. Do podneva je u prestonici obavljeno više od šesto policijskih kontrola, a zaplenjeni su i zabranjeni predmeti.

Promena trase izazvala je nezadovoljstvo i među samim demonstrantima, od kojih je jedan deo ocenio da je izmena pravca unela veliku konfuziju. Predsednik opštine Trinaestog arondismana takođe je ocenio da je organizacija demonstracija bila veoma haotična. U međuvremenu, studentski sindikat saopštio je da je 45 njegovih članova kažnjeno sa po 125 evra zbog nedozvoljenog okupljanja.