PROMENA TRASE POVORKE U PARIZU: Demonstranti blokirali periferni auto-put
U Parizu je već ujutro bilo napeto zbog trase glavne protestne povorke.
Sindikati su prvobitno nameravali da krenu od Bastilje do Trga nacije, ali je policija zabranila ovaj pravac, a Upravni sud potvrdio tu odluku. Posle višesatne neizvesnosti, organizatori su prihvatili alternativnu trasu od Italijanskog trga do Vensenske šume. U jednom trenutku sišli su na periferni auto-put oko Pariza i blokirali ga.
Policija je u međuvremenu potpuno ispraznila Trg Bastilje. Posle više upozorenja okupljenima da napuste prostor, desetine policajaca potisnule su demonstrante, bez sukoba. Trg je ostao pod kontrolom snaga reda. Do podneva je u prestonici obavljeno više od šesto policijskih kontrola, a zaplenjeni su i zabranjeni predmeti.
Promena trase izazvala je nezadovoljstvo i među samim demonstrantima, od kojih je jedan deo ocenio da je izmena pravca unela veliku konfuziju. Predsednik opštine Trinaestog arondismana takođe je ocenio da je organizacija demonstracija bila veoma haotična. U međuvremenu, studentski sindikat saopštio je da je 45 njegovih članova kažnjeno sa po 125 evra zbog nedozvoljenog okupljanja.
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UMRO TVORCA VELIKIH HITOVA: Odlazak Bajinog kuma i muža poznate pevačice
ŽIVOTNA saputnica bila mu je velika podrška.
24. 10. 2026. u 18:07
Komentari (0)