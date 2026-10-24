NAPETO IZMEĐU DEMONSTRANATA I POLICIJE: Tenzije u više gradova, ali mirnije nego prošle subote

Napeto je i danas u Francuskoj.

Foto: Goran Čvorović

Jake snage reda angažovane su širom zemlje da sprečavaju nerede. Sudovi su istovremeno potvrdili zabrane okupljanja u više gradova. Tokom prepodneva uhapšeno je 135 osoba, tenzija je bilo u Nantu, u Nici su korišćeni vodeni topovi, ali vlasti najviše zaziru od popodnevnih demonstracija u Parizu.

U startu, demonstracije nisu ličile na slike viđene nedelju dana ranije. U Lionu, građani su svirali automobilskim sirenama i mahali s prozora u znak podrške demonstrantima.

Čak 70.000 policajaca i žandarma mobilisano je širom zemlje, uz pripravnost specijalnih jedinica, helikoptera i oklopnih vozila. Posle prošlonedeljnog nasilja, paljevina i pljački, vlasti su nastojale da spreče ponavljanje nereda, dok su demonstranti protestovali protiv skupog života, preskupog goriva i vladine politike, ali i zbog sve oštrijih ograničenja prava na okupljanje.