NAPETO IZMEĐU DEMONSTRANATA I POLICIJE: Tenzije u više gradova, ali mirnije nego prošle subote
Napeto je i danas u Francuskoj.
Jake snage reda angažovane su širom zemlje da sprečavaju nerede. Sudovi su istovremeno potvrdili zabrane okupljanja u više gradova. Tokom prepodneva uhapšeno je 135 osoba, tenzija je bilo u Nantu, u Nici su korišćeni vodeni topovi, ali vlasti najviše zaziru od popodnevnih demonstracija u Parizu.
U startu, demonstracije nisu ličile na slike viđene nedelju dana ranije. U Lionu, građani su svirali automobilskim sirenama i mahali s prozora u znak podrške demonstrantima.
Čak 70.000 policajaca i žandarma mobilisano je širom zemlje, uz pripravnost specijalnih jedinica, helikoptera i oklopnih vozila. Posle prošlonedeljnog nasilja, paljevina i pljački, vlasti su nastojale da spreče ponavljanje nereda, dok su demonstranti protestovali protiv skupog života, preskupog goriva i vladine politike, ali i zbog sve oštrijih ograničenja prava na okupljanje.
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UMRO TVORCA VELIKIH HITOVA: Odlazak Bajinog kuma i muža poznate pevačice
ŽIVOTNA saputnica bila mu je velika podrška.
24. 10. 2026. u 18:07
Komentari (0)