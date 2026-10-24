NEMA KRAJA NEMIRIMA U TIRANI: Najavljen novi protest, Rama opet pozvao na dijalog
ALBANSKI premijer Edi Rama ponovo je danas pozvao na dijalog uoči najavljenog protesta studenata i građana u Tirani i drugim albanskim gradovima.
Rama je objavio video na Fejsbuku na kojem se vidi kameni sto ispred njegove kancelarije na kojem su postavljeni papiri na kojima piše "dijalog".
Rama je prethodnih dana postavio stolice i klupe ispred svog kabineta, pozivajući studente na dijalog, ali su oni odbili pozive.
Studenti najavili novi protest u Tirani
U Albaniji će danas biti održani protesti u kojima je najavljeno učešće studenata, profesora, predstavnika sindikata, građana i političkih aktivista.
Studenti su za danas u 14 časova najavili nacionalni protest u Tirani, koji će početi ispred Ministarstva prosvete, a potom biti nastavljen ispred kabineta premijera Albanije.
Albanski nezavisni sindikat umetnosti, kulture i medija takođe je najavio da će se pridružiti današnjem protestu u znak solidarnosti sa studentima i građanima.
Demokratska stranka Albanije pozvala je svoje aktiviste da se okupe danas u 12.00 časova u znak podrške studentskom protestu. Studenti su zakazali protest u Tirani za 14.00 časova. Oni traže Raminu ostavku, što je on odbacio pre nekoliko dana.
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