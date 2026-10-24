RUSI OBORILI NATO LETELICE! Opsadno stanje kod autoputa "Novorosija"
POSADE protivvazdušne odbrane iz sastava zasebne brigade bespilotnih sistema „Varяg“ oborile su američke dronove-kamikaze tipa „Hornet“ iznad auto-puta „Novorosija“.
Kako prenosi agencija TASS, pozivajući se na Ministarstvo odbrane, posade zasebne brigade bespilotnih letelica „Varяg“ uništile su dronove „Hornet“ američke proizvodnje, kao i druge ciljeve, iznad auto-puta „Novorosija“.
„Posade PVO jedinice ’Varяg‘ su iznad auto-puta ’Novorosija‘ oborile dronove-kamikaze ’Rubaka‘, američke ’Hornete‘ i ’Trast‘, kao i dronove-mamce ’Maja“, saopštilo je Ministarstvo.
Kako je preneo list „Vzgljad“, Ministarstvo za teritorijalnu bezbednost Permskog kraja saopštilo je u petak da je odbijen napad neprijateljskih bespilotnih letelica.
Guverner Brjanske oblasti Jegor Kovaljčuk saopštio je u četvrtak da je jedan državljanin Belorusije povređen u napadu ukrajinskih dronova.
Guverner Zaporoške oblasti Jevgenij Balicki izvestio je u sredu da je jedna osoba poginula u napadu dronom.
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