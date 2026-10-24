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RUSI OBORILI NATO LETELICE! Opsadno stanje kod autoputa "Novorosija"

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24. 10. 2026. u 11:14

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POSADE protivvazdušne odbrane iz sastava zasebne brigade bespilotnih sistema „Varяg“ oborile su američke dronove-kamikaze tipa „Hornet“ iznad auto-puta „Novorosija“.

РУСИ ОБОРИЛИ НАТО ЛЕТЕЛИЦЕ! Опсадно стање код аутопута Новоросија

foto: Alexei Konovalov / Zuma Press / Profimedia

Kako prenosi agencija TASS, pozivajući se na Ministarstvo odbrane, posade zasebne brigade bespilotnih letelica „Varяg“ uništile su dronove „Hornet“ američke proizvodnje, kao i druge ciljeve, iznad auto-puta „Novorosija“.

„Posade PVO jedinice ’Varяg‘ su iznad auto-puta ’Novorosija‘ oborile dronove-kamikaze ’Rubaka‘, američke ’Hornete‘ i ’Trast‘, kao i dronove-mamce ’Maja“, saopštilo je Ministarstvo.

Kako je preneo list „Vzgljad“, Ministarstvo za teritorijalnu bezbednost Permskog kraja saopštilo je u petak da je odbijen napad neprijateljskih bespilotnih letelica.

Guverner Brjanske oblasti Jegor Kovaljčuk saopštio je u četvrtak da je jedan državljanin Belorusije povređen u napadu ukrajinskih dronova.

Guverner Zaporoške oblasti Jevgenij Balicki izvestio je u sredu da je jedna osoba poginula u napadu dronom.

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