TRAGEDIJA NA FILIPINIMA: Četiri pilota poginula u padu dva vojna aviona (VIDEO)

ČETIRI pilota filipinskog ratnog vazduhoplovstva poginula su kada su se dva aviona za obuku srušila tokom leta u vazduhoplovnoj bazi Fernando, u provinciji Batangas, južno od Manile, saopštila je danas vojska.

Foto: Printskrin Iks/Klaxon Wire

Nesreća se dogodila juče, a učestvovale su dve letelice tipa SF-260, preneo je Rojters.

Lokalni mediji preneli su da su se avioni sudarili u vazduhu.

Letelice su pale u krug vazduhoplovne baze, a drugih žrtava nije bilo. Filipinsko ratno vazduhoplovstvo privremeno je prizemljilo sve avione za obuku tipa SF-260 dok traje istraga o uzroku nesreće.

U maju su dva pilota poginula kada se avion istog tipa srušio u planinskom području na severu Filipina.

Philippine Air Force planes FLY DANGEROUSLY CLOSE before COLLIDING MID-AIR — BOTH SPIRAL OUT OF CONTROL & CRASH during TRAINING 4 AIR FORCE PILOTS KILLED https://t.co/fgqEdxJNM3 — RT (@RT_com) October 24, 2026

U nesreći aviona SF-260 TP Marketi tokom leta za obuku 2023. godine takođe su poginula dva pilota.

Filipinska vojska koristila je avione SF-260 tokom višemesečnih vazdušnih udara na grad Maravi na jugu zemlje 2017. godine, nakon što su militanti odani Islamskoj državi zauzeli to područje.

(Tanjug)

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