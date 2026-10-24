TRAGEDIJA NA FILIPINIMA: Četiri pilota poginula u padu dva vojna aviona (VIDEO)
ČETIRI pilota filipinskog ratnog vazduhoplovstva poginula su kada su se dva aviona za obuku srušila tokom leta u vazduhoplovnoj bazi Fernando, u provinciji Batangas, južno od Manile, saopštila je danas vojska.
Nesreća se dogodila juče, a učestvovale su dve letelice tipa SF-260, preneo je Rojters.
Lokalni mediji preneli su da su se avioni sudarili u vazduhu.
Letelice su pale u krug vazduhoplovne baze, a drugih žrtava nije bilo. Filipinsko ratno vazduhoplovstvo privremeno je prizemljilo sve avione za obuku tipa SF-260 dok traje istraga o uzroku nesreće.
U maju su dva pilota poginula kada se avion istog tipa srušio u planinskom području na severu Filipina.
U nesreći aviona SF-260 TP Marketi tokom leta za obuku 2023. godine takođe su poginula dva pilota.
Filipinska vojska koristila je avione SF-260 tokom višemesečnih vazdušnih udara na grad Maravi na jugu zemlje 2017. godine, nakon što su militanti odani Islamskoj državi zauzeli to područje.
(Tanjug)
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