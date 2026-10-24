Svet

TRAGEDIJA NA FILIPINIMA: Četiri pilota poginula u padu dva vojna aviona (VIDEO)

T.J.

24. 10. 2026. u 09:14

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ČETIRI pilota filipinskog ratnog vazduhoplovstva poginula su kada su se dva aviona za obuku srušila tokom leta u vazduhoplovnoj bazi Fernando, u provinciji Batangas, južno od Manile, saopštila je danas vojska.

ТРАГЕДИЈА НА ФИЛИПИНИМА: Четири пилота погинула у паду два војна авиона (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Iks/Klaxon Wire

Nesreća se dogodila juče, a učestvovale su dve letelice tipa SF-260, preneo je Rojters.

Lokalni mediji preneli su da su se avioni sudarili u vazduhu.

Letelice su pale u krug vazduhoplovne baze, a drugih žrtava nije bilo. Filipinsko ratno vazduhoplovstvo privremeno je prizemljilo sve avione za obuku tipa SF-260 dok traje istraga o uzroku nesreće.

U maju su dva pilota poginula kada se avion istog tipa srušio u planinskom području na severu Filipina.

U nesreći aviona SF-260 TP Marketi tokom leta za obuku 2023. godine takođe su poginula dva pilota.

Filipinska vojska koristila je avione SF-260 tokom višemesečnih vazdušnih udara na grad Maravi na jugu zemlje 2017. godine, nakon što su militanti odani Islamskoj državi zauzeli to područje.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: Piloti aviona "Mig 21" pre smrti učinili sve da spreče veću tragediju

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Tramp zapretio: Kad završimo sa Iranom, vi ste sledeći!
Svet

0 0

Tramp zapretio: "Kad završimo sa Iranom, vi ste sledeći!"

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je će se Vašington pozabaviti Kubom nakon što reši pitanje Irana, najavljujući da bi američki brodovi mogli da se zaustave u blizini kubanske obale, nakon čega bi američki državni sekretar Marko Rubio bio upućen da postigne dogovor.

24. 10. 2026. u 09:22

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Tramp zapretio: Kad završimo sa Iranom, vi ste sledeći!
Svet

0 0

Tramp zapretio: "Kad završimo sa Iranom, vi ste sledeći!"

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je će se Vašington pozabaviti Kubom nakon što reši pitanje Irana, najavljujući da bi američki brodovi mogli da se zaustave u blizini kubanske obale, nakon čega bi američki državni sekretar Marko Rubio bio upućen da postigne dogovor.

24. 10. 2026. u 09:22

Politika
Tenis
Fudbal
Partizan krenuo po centra! On bi mogao da obuče crno-beli dres

Partizan krenuo po centra! On bi mogao da obuče crno-beli dres