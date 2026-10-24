Svet

PUTINOV SPECIJALAC RAZNEO ZAPAD: Laži o ruskim dezinformacijama vratile se kao bumerang! Uhapšeni agenti FBI zbog afere koja je potresla SAD

P. Đurđević

24. 10. 2026. u 09:15

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DEZINFORMACIJE o navodnim lažnim informacijama u Rusiji oko slučaja Hantera Bajdena obile su se o glavu Zapadu, izjavio je Kiril Dmitrijev, specijalni izaslanik predsednika Ruske Federacije za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom i šef Ruskog fonda za direktna ulaganja.

ПУТИНОВ СПЕЦИЈАЛАЦ РАЗНЕО ЗАПАД: Лажи о руским дезинформацијама вратиле се као бумеранг! Ухапшени агенти ФБИ због афере која је потресла САД

Foto: Tanjug (AP Photo/Pavel Bednyakov)

- Lažne vesti o navodnim 'ruskim dezinformacijama' su razotkrivene. Agenti koji su pokušali da prikriju priču o Hanterovom 'laptopu iz pakla' su optuženi. Teorija zavere o 'ruskim dezinformacijama' obila im se o glavu - napisao je Dmitrijev na Iksu.

Ovako je prokomentarisao vest da su dva agenta Federalnog istražnog biroa (FBI) uhapšena u SAD pod optužbom da su lagali Kongres u slučaju koji se tiče laptopa sina bivšeg američkog predsednika.

Laptop Hantera Bajdena, koji je vlasnik navodno dao servisu u Delaveru i tamo ostavio, sadržao je inkriminišuće informacije o njemu. U jesen 2020. godine, ove informacije su postale javne, što je izazvalo politički skandal u SAD.

Foto: Printskrin/Jutjub/ New York Post

U početku su SAD lažno odbacile podatke o ovom računaru kao ruske dezinformacije. Međutim, kasnije se ispostavilo da su sve te informacije bile istinite.

(RT Balkan)

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