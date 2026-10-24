ZBOG "DRUGOG ČINA" RASPOREĐENO 70.000 POLICAJACA: Tenzije u Francuskoj sve veće, posebne mere bezbednosti uvedene u dva grada

U FRANCUSKOJ je danas raspoređeno 70.000 policajaca i žandarma zbog najavljenih demonstracija na kojima se očekuje i do pola miliona ljudi, a posebne bezbednosne mere uvedene su u Parizu i Orleanu, gde se održava kongres desničarskog Nacionalnog okupljanja (RN) i očekuju kontrademonstracije.

Foto: AP / Tanjug / Emma Da Silva (STR)

Na zahtev policijske prefekture, u Parizu će od devet časova biti zatvorene 24 metro stanice iz bezbednosnih razloga, preneo je portal BFM TV.

Francuski premijer Sebastijen Lekorni rekao je tokom posete Limožu gde je tokom protesta zapaljena gradska kuća, da pretnja od krajnje levice ostaje velika.

On je upozorio i na mogućnost da kriminalne grupe iskoriste nerede za krađe, navodeći da su iskustva iz događaja od 17. oktobra uzeta u obzir prilikom pripreme današnjeg raspoređivanja policije.

Nekoliko desetina policijskih pripravnika dobrovoljno se prijavilo da pomogne u obezbeđivanju demonstracija. Oni neće biti zaduženi za održavanje javnog reda, već će obavljati druge poslove.

U Orleanu se očekuje oko 5.000 učesnika kongresa Nacionalnog okupljanja danas, a dvostruko više u nedelju. Takođe, oko 50 organizacija pozvalo je na kontrademonstracije, na kojima se, prema policijskim izvorima, očekuje između 10.000 i 15.000 ljudi.

Gradonačelnik Orleana Serž Gruar najavio je uvođenje vanrednih preventivnih bezbednosnih mera, koje uključuju značajna ograničenja saobraćaja i zatvaranje nekoliko javnih službi.

Tramvajski saobraćaj neće raditi tokom celog dana, a usluge iznajmljivanja bicikala biće obustavljene u centru grada.

Policija je promenila trasu demonstracija, koje je trebalo da prođu kroz centar grada i počnu kod katedrale, pa će okupljanje početi danas prepodne severno od Orleana. Prefekt departmana Loare Ig Mutu zabranio je sva okupljanja iz bezbednosnih razloga. Uprkos najavljenim protestima, pojedini trgovci odlučili su da ostanu danas otvoreni, koja je za mnoge važan trgovački dan uoči praznika Svih svetih.

Brojni muzeji i kulturne ustanove u Parizu danas su zatvorene zbog protesta i strahovanja od novih nereda, javljaju francuski mediji. Fondacija "Kartije" biće zatvorena tokom celog vikenda, dok Fondacija "Luj Viton" danas neće, prenosi Frans24.

Biće zatvorene i zgrade Opere Garnije i Opere Bastilja. Pariška Opera saopštila je da su zbog toga otkazane sve predstave i posete u obe zgrade.

Cirkus "Diver Buglion", takođe, je saopštio da se iz bezbednosnih razloga otkazuju sve predstave planirane za sutra. Francusko Ministarstvo kulture prethodno je saopštilo da će biti zatvoreni muzeji Luvr, Orsej, Oranžeri i Pikaso.

Luvr je na platformi saopštio da će, na preporuku pariske policijske prefekture, izuzetno biti danas zatvoren. Zatvoren će biti i Nacionalni muzej Ežen Delakroa.

Protesti u Francuskoj počeli su 17. oktobra, nakon poziva građanima sa društvenih mreža zbog rasta cena goriva i troškova života, a kasnije su im se pridružili srednjoškolci, studenti, sindikati i druge grupe sa zahtevima za bolje uslove obrazovanja i veća ulaganja u javne službe.

Protesti su na nekim lokacijama prerasli u nasilje, nakon čega su vlasti u više francuskih gradova uvele ograničenja okupljanja zbog bezbednosnih rizika.

Na današnje proteste u Francuskoj pozvala je najpre koordinacija pokreta "Žutih prsluka", koja je najavila novi talas protesta kao "Drugi čin".

Između 400.000 i 500.000 ljudi očekuje se na demonstracijama širom Francuske dok bezbednosne službe upozoravaju na mogućnost napada na javne objekte i simbole države, kao i na "oportunističke pljačke", navedeno je u današnjem izveštaju teritorijalnih obaveštajnih službi.

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