SNAŽAN NOĆNI UDAR: Rusi dronovima gađali ove mete
RUSKE snage su tokom noći nastavile dronovima da napadaju objekte ukrajinske lučke infrastrukture i brodove koji se koriste u interesima Oružanih snaga Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.
U napadu u luci "Černomorsk" oštećena je radionica koja proizvodi bespilotne čamce, navodi se u saopštenju.
Osim toga, teretni brod koji je isporučivao teret u luku "Odesa" za ukrajinske snage pogođen je tokom tranzita.
Ministarstvo spoljnih poslova Ruske Federacije saopštilo je ranije da je kijevski režim tokom leta eskalirao napade na obalsku transportnu i logističku infrastrukturu i civilne brodove u Azovsko-crnomorskom području uz pomoć dronova i obaveštajnih podataka koje dobija od NATO-a i EU.
Ruske snage u tim uslovima ulažu napore da osiguraju bezbednost plovidbe, a njihove akcije će se nastaviti sve dok se bezbednosne pretnje projektovane u Azovsko-crnomorskom području potpuno ne eliminišu, poručili su u ministarstvu.
(RT Balkan)
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