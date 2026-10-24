RUSKE snage su tokom noći nastavile dronovima da napadaju objekte ukrajinske lučke infrastrukture i brodove koji se koriste u interesima Oružanih snaga Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

Foto: Tanjug/AP Photo/Evgeniy Maloletka

U napadu u luci "Černomorsk" oštećena je radionica koja proizvodi bespilotne čamce, navodi se u saopštenju.

Osim toga, teretni brod koji je isporučivao teret u luku "Odesa" za ukrajinske snage pogođen je tokom tranzita.

Ministarstvo spoljnih poslova Ruske Federacije saopštilo je ranije da je kijevski režim tokom leta eskalirao napade na obalsku transportnu i logističku infrastrukturu i civilne brodove u Azovsko-crnomorskom području uz pomoć dronova i obaveštajnih podataka koje dobija od NATO-a i EU.

Ruske snage u tim uslovima ulažu napore da osiguraju bezbednost plovidbe, a njihove akcije će se nastaviti sve dok se bezbednosne pretnje projektovane u Azovsko-crnomorskom području potpuno ne eliminišu, poručili su u ministarstvu.

(RT Balkan)

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