DRAMA NA GRANICI NATO-A: Bukurešt direktno optužuje Rusiju za potapanje broda "Horiv"

JEDAN mornar je poginuo, a tri se vode kao nestala nakon što je dron pogodio i potopio brod u Crnom moru, saopštile su u petak rumunske vlasti

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- Teretni brod Horiv, koji je polovio pod zastavom Komora, pogođen je dronom i potonuo je u blizini rumunskih teritorijalnih voda - napisao je u objavi na društvenoj mreži Fejsbuk rumunski predsedneik Nikušor Dan.

U svom obraćanju novinarima, Dan je izjavio da je napad "jasan deo eksalacije koju Rusija sprovodi u kontekstu rata u Ukrajini".

Vlasti u Rumuniji su pokrenule spasilačku operaciju nakon što je brod poslao signal za pomoć oko 10 časova po lokalnom vremenu, 13 nautičkih milja od Konstance, prenosi Moskva Tajmz.

Na brodu je bilo 10 ukrajinskih i tri azerbejdžanskih članova posade, navodi se u saopšenju rumunskog Ministarstva unutrašnjih poslova.

- Od 13 osoba na brodu, 10 je spasio drugi komercijalni brod koji se nalazio u toj oblasti, od koji je devet živo, a jedna osoba je preminula. Tri osobe se i dalje vode kao nestale - piše u saopštenju.

Dodaje se da je brod "pretrpeo velika oštećenja i da se prevrnuo".

- Zbog nepovoljnih vremenskih uslova i loše vidljivosti, vazdušna operacija spasavanja helikopterom nije moguća - saopštila je Rumunska pomorska uprava u odvojenom saopštenju

Rumunski premijer Luka Nikulesku je u svojoj objavi na Fejsbuku naveo da je napad "neprihvatljiv i predstavlja frapantno kršenje međunarodnog prava".

Prošlog vikenda, rumunski borbeni avioni oborili su dva ruska drona iznad Crnog mora.

NATO je nakon razgovora o bezbednosti u Crnom moru u utorak saopštio da raspoređuje dodatne avione, dronove i radarske sisteme u toj oblasti zbog napada na brodove.

