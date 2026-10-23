Svet

DRAMA NA GRANICI NATO-A: Bukurešt direktno optužuje Rusiju za potapanje broda "Horiv"

Ј.О.С.

23. 10. 2026. u 20:58

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

JEDAN mornar je poginuo, a tri se vode kao nestala nakon što je dron pogodio i potopio brod u Crnom moru, saopštile su u petak rumunske vlasti

ДРАМА НА ГРАНИЦИ НАТО-А: Букурешт директно оптужује Русију за потапање брода Хорив

foto: Michele Ursi / Alamy / Profimedia

- Teretni brod Horiv, koji je polovio pod zastavom Komora, pogođen je dronom i potonuo je u blizini rumunskih teritorijalnih voda - napisao je u objavi na društvenoj mreži Fejsbuk rumunski predsedneik Nikušor Dan.

U svom obraćanju novinarima, Dan je izjavio da je napad "jasan deo eksalacije koju Rusija sprovodi u kontekstu rata u Ukrajini".

Vlasti u Rumuniji su pokrenule spasilačku operaciju nakon što je brod poslao signal za pomoć oko 10 časova po lokalnom vremenu, 13 nautičkih milja od Konstance, prenosi Moskva Tajmz. 

Na brodu je bilo 10 ukrajinskih i tri azerbejdžanskih članova posade, navodi se u saopšenju rumunskog Ministarstva unutrašnjih poslova.

- Od 13 osoba na brodu, 10 je spasio drugi komercijalni brod koji se nalazio u toj oblasti, od koji je devet živo, a jedna osoba je preminula. Tri osobe se i dalje vode kao nestale - piše u saopštenju.

Dodaje se da je brod "pretrpeo velika oštećenja i da se prevrnuo".

- Zbog nepovoljnih vremenskih uslova i loše vidljivosti, vazdušna operacija spasavanja helikopterom nije moguća - saopštila je Rumunska pomorska uprava u odvojenom saopštenju 

Rumunski premijer Luka Nikulesku je u svojoj objavi na Fejsbuku naveo da je napad "neprihvatljiv i predstavlja frapantno kršenje međunarodnog prava".

Prošlog vikenda, rumunski borbeni avioni oborili su dva ruska drona iznad Crnog mora.

NATO je nakon razgovora o bezbednosti u Crnom moru u utorak saopštio da raspoređuje dodatne avione, dronove i radarske sisteme u toj oblasti zbog napada na brodove.

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Barkli opleo po Jokiću i Mareju: Treba da ga trejduju, a ovog da otpuste

Barkli "opleo" po Jokiću i Mareju: "Treba da ga trejduju, a ovog da otpuste"