KRVAVI NAPAD U PRAVOSLAVNOJ CRKVI U JORDANU: Najmanje sedam osoba ubijeno u pucnjavi tokom sahrane (VIDEO)

NAJMANjE sedam osoba je ubijeno nakon što su naoružani napadači otvorili vatru unutar crkve u jordanskoj provinciji Karak.

Foto: Printscreen

- Bezbednosne snage prate incident sa pucnjavom u guvernatu Karak - rekao je portparol jordanske vlade Mohamed Al-Momani na društvenoj mreži Iks.

Prema saopštenju jordanske bezbednosne službe, neidentifikovani napadači su u bekstvu i za njima se intenzivno traga, prenosi CNN.

[UZNEMIRUJUĆ SNIMAK] – Gledanje se ne preporučuje mlađima i osetljivim osobama.

BREAKING NEWS: So far, there have been 7 deaths and at least injuries in the church shooting in #Jordan. https://t.co/vGaMOJ0U8l — Siraj Noorani (@sirajnoorani) October 23, 2026

Jedan od napadača nosio jurišnu pušku Kalašnjikov, dodajući da je pucnjava trajala nekoliko minuta, rekao je svedok za televiziju Al-Mamlak.

Pucnjava je iznenada prekinula obred sahrane, u trenutku kada se u crkvi i oko nje nalazilo više od 150 ljudi.

Incident se dogodio u Hmodu, gradu sa većinski hrišćanskim stanovništvom u severnom delu Karaka.