KRVAVI NAPAD U PRAVOSLAVNOJ CRKVI U JORDANU: Najmanje sedam osoba ubijeno u pucnjavi tokom sahrane (VIDEO)
NAJMANjE sedam osoba je ubijeno nakon što su naoružani napadači otvorili vatru unutar crkve u jordanskoj provinciji Karak.
- Bezbednosne snage prate incident sa pucnjavom u guvernatu Karak - rekao je portparol jordanske vlade Mohamed Al-Momani na društvenoj mreži Iks.
Prema saopštenju jordanske bezbednosne službe, neidentifikovani napadači su u bekstvu i za njima se intenzivno traga, prenosi CNN.
[UZNEMIRUJUĆ SNIMAK] – Gledanje se ne preporučuje mlađima i osetljivim osobama.
Jedan od napadača nosio jurišnu pušku Kalašnjikov, dodajući da je pucnjava trajala nekoliko minuta, rekao je svedok za televiziju Al-Mamlak.
Pucnjava je iznenada prekinula obred sahrane, u trenutku kada se u crkvi i oko nje nalazilo više od 150 ljudi.
Incident se dogodio u Hmodu, gradu sa većinski hrišćanskim stanovništvom u severnom delu Karaka.
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