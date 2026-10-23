Svet

KRVAVI NAPAD U PRAVOSLAVNOJ CRKVI U JORDANU: Najmanje sedam osoba ubijeno u pucnjavi tokom sahrane (VIDEO)

Ј.О.С.

23. 10. 2026. u 15:34

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NAJMANjE sedam osoba je ubijeno nakon što su naoružani napadači otvorili vatru unutar crkve u jordanskoj provinciji Karak.

КРВАВИ НАПАД У ПРАВОСЛАВНОЈ ЦРКВИ У ЈОРДАНУ: Најмање седам особа убијено у пуцњави током сахране (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

- Bezbednosne snage prate incident sa pucnjavom u guvernatu Karak - rekao je portparol jordanske vlade Mohamed Al-Momani na društvenoj mreži Iks.

Prema saopštenju jordanske bezbednosne službe, neidentifikovani napadači su u bekstvu i za njima se intenzivno traga, prenosi CNN.

[UZNEMIRUJUĆ SNIMAK] – Gledanje se ne preporučuje mlađima i osetljivim osobama.

Jedan od napadača nosio jurišnu pušku Kalašnjikov, dodajući da je pucnjava trajala nekoliko minuta, rekao je svedok za televiziju Al-Mamlak.

Pucnjava je iznenada prekinula obred sahrane, u trenutku kada se u crkvi i oko nje nalazilo više od 150 ljudi.

Incident se dogodio u Hmodu, gradu sa većinski hrišćanskim stanovništvom u severnom delu Karaka.

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