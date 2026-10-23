"BIĆE IM BAŠ LEPO" Lukašenko poslao poruku industriji: Oni koji se ponašaju nedisciplinovano biće prosleđeni ministru odbrane
BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko zatražio je strožu disciplinu u industrijskim preduzećima, preteći da će prekršioce "poslati u vojsku na prevaspitavanje".
Šef države pokrenuo je pitanje discipline tokom posete holding kompaniji Belkomunmaš, gde je održao sastanak o razvoju putničkog prevoza u zemlji.
- Naša radnička klasa se ponaša prilično nedisciplinovano. Razumem da, s obzirom na to kakvu demokratiju imamo, neko može čak i da pošalje svog šefa dođavola. Pa, samo nam dajte imena. Predsednica Saveta Republike Belorusije Natalija Kočanova je ovlašćena da se time pozabavi, ona će ih sutra proslediti beloruskom ministru odbrane Viktoru Hrenjinu. Biće im baš "lepo" - rekao je Lukašenko na video-snimku koji je objavio "Pul Pervogo", prenosi Tass.
Ranije je beloruski predsednik odlučio da rasporedi poljoprivredne radnike koji su prekršili radnu disciplinu tokom sezone žetve u oružane snage kako bi pomogli u čuvanju granice sa Ukrajinom.
Lukašenko je takođe izjavio da će rukovodioce vladinih agencija različitih nivoa prijaviti ministru odbrane zbog nepoštovanja njegovih poljoprivrednih instrukcija.
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