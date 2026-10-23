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OLUJA RAZARA EVROPU: Upozorenje na snazi, pogođene Francuska i Britanija, sledeća na udaru i Nemačka (VIDEO)

Jelena Ždralić

23. 10. 2026. u 13:53

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PRVA velika oluja ove jeseni, koju su britanski meteorolozi nazvali Ostin, pogodila je severozapadnu Francusku.

ОЛУЈА РАЗАРА ЕВРОПУ: Упозорење на снази, погођене Француска и Британија, следећа на удару и Немачка (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/Twitter/@Breaking2003

Olujni vetrovi izazvali su narandžasti nivo uzbune u 23 departmana, a oluja izaziva poremećaje u saobraćaju i široko rasprostranjene nestanke struje, prenose mediji.

Oluja je brzo ojačala iznad Atlantika pre nego što se uputila ka Britanskim ostrvima i francuskoj obali.

Prvo je pogodila Bretanju u noći sa četvrtka na petak, a zatim se jak vetar proširio na Normandiju i region O-de-Frans.

Udari vetra bili su izuzetno jaki duž obale.

Kod Poant di Raza u departmanu Finister izmerena je brzina od 161 km/h, a nekoliko meteoroloških stanica je takođe zabeležilo rekordne brzine vetra za oktobar.

 

Od danas ujutru, oko 161.000 domaćinstava je ostalo bez struje, uglavnom u Bretanji, regionu Pei de la Loar i Normandiji.

Palo drveće i loši vremenski uslovi takođe ometaju železnički saobraćaj, zbog čega je nekoliko pruga obustavljeno iz predostrožnosti.

Mostovi su zatvoreni u departmanu Primorska Sena.

Britanski meteorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje, drugi najviši nivo, za Kornvol i Devon, gde se očekuju udari vetra do 130 km/h.

Oluja je pogodila to područje rano ujutru.

Prema podacima Nacionalne mreže, operatera električne mreže u Ujedinjenom Kraljevstvu, do kasnog jutra više od 16.000 domova na jugozapadu Engleske ostalo je bez struje.

 

Vetrovi do 100 km/h prognoziraju se za južnu i centralnu Englesku tokom celog dana, dok se oluja kreće ka istoku duž obale Lamanša.

U Nemačkoj, gde je nacionalna meteorološka služba nazvala oluju Lujza, očekuju se udari vetra do 100 km/h na zapadu i severozapadu zemlje.

Samo nekoliko dana ranije, oluja Adam pogodila je južnu Francusku i Španiju, donoseći jake grmljavine i obilne kiše.

Francuski departmani Gar, Buš-di-Ron i Var najteže su pogođeni poplavama.

Najmanje šest ljudi je poginulo u Španiji i južnoj Francuskoj, od kojih dve u Francuskoj, a hiljade domova je ostalo bez struje.

Očekuje se da će kasnije ovog vikenda stići još jedna snažna oluja, Boelo, donoseći još jakih vetrova i obilnih kiša.

Meteorološka služba Velike Britanije već je podigla nivo upozorenja za oluju Boelo sa žutog na narandžasti za Severnu Irsku, Škotsku i delove severne Engleske.

Upozorenje važi za subotu uveče i celu nedelju.

(Index.HR)

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