OLUJA RAZARA EVROPU: Upozorenje na snazi, pogođene Francuska i Britanija, sledeća na udaru i Nemačka (VIDEO)
PRVA velika oluja ove jeseni, koju su britanski meteorolozi nazvali Ostin, pogodila je severozapadnu Francusku.
Olujni vetrovi izazvali su narandžasti nivo uzbune u 23 departmana, a oluja izaziva poremećaje u saobraćaju i široko rasprostranjene nestanke struje, prenose mediji.
Oluja je brzo ojačala iznad Atlantika pre nego što se uputila ka Britanskim ostrvima i francuskoj obali.
Prvo je pogodila Bretanju u noći sa četvrtka na petak, a zatim se jak vetar proširio na Normandiju i region O-de-Frans.
Udari vetra bili su izuzetno jaki duž obale.
Kod Poant di Raza u departmanu Finister izmerena je brzina od 161 km/h, a nekoliko meteoroloških stanica je takođe zabeležilo rekordne brzine vetra za oktobar.
Od danas ujutru, oko 161.000 domaćinstava je ostalo bez struje, uglavnom u Bretanji, regionu Pei de la Loar i Normandiji.
Palo drveće i loši vremenski uslovi takođe ometaju železnički saobraćaj, zbog čega je nekoliko pruga obustavljeno iz predostrožnosti.
Mostovi su zatvoreni u departmanu Primorska Sena.
Britanski meteorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje, drugi najviši nivo, za Kornvol i Devon, gde se očekuju udari vetra do 130 km/h.
Oluja je pogodila to područje rano ujutru.
Prema podacima Nacionalne mreže, operatera električne mreže u Ujedinjenom Kraljevstvu, do kasnog jutra više od 16.000 domova na jugozapadu Engleske ostalo je bez struje.
Vetrovi do 100 km/h prognoziraju se za južnu i centralnu Englesku tokom celog dana, dok se oluja kreće ka istoku duž obale Lamanša.
U Nemačkoj, gde je nacionalna meteorološka služba nazvala oluju Lujza, očekuju se udari vetra do 100 km/h na zapadu i severozapadu zemlje.
Samo nekoliko dana ranije, oluja Adam pogodila je južnu Francusku i Španiju, donoseći jake grmljavine i obilne kiše.
Francuski departmani Gar, Buš-di-Ron i Var najteže su pogođeni poplavama.
Najmanje šest ljudi je poginulo u Španiji i južnoj Francuskoj, od kojih dve u Francuskoj, a hiljade domova je ostalo bez struje.
Očekuje se da će kasnije ovog vikenda stići još jedna snažna oluja, Boelo, donoseći još jakih vetrova i obilnih kiša.
Meteorološka služba Velike Britanije već je podigla nivo upozorenja za oluju Boelo sa žutog na narandžasti za Severnu Irsku, Škotsku i delove severne Engleske.
Upozorenje važi za subotu uveče i celu nedelju.
(Index.HR)
BONUS VIDEO:
PARAĆIN UZ TRUBAČE: Skup liste Ujedinjena Srbija
Preporučujemo
EKOSISTEM PRED KOLAPSOM: Ugroženo 96% koralnih grebena, UN uputile hitan apel
22. 10. 2026. u 19:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
HITNO NAREĐENjE: Napustite SAD ambasade - biće rata
POSEBNU zabrinutost izazvali su napadi na međunarodni aerodrom Kralj Halid.
21. 10. 2026. u 23:38 >> 18:26
Komentari (0)