CEH DA PLATI DRŽAVA: Gradonačelnik Marselja odbija da građani pokriju štetu posle protesta
Gradonačelnik Marselja Benoa Pajan ističe da procenjenu štetu od 28 miliona evra neće dozvoliti da plaćaju građani.
Pajan smatra da račun posle protesta u ovom gradu treba da pokrije država, jer je, po njemu, zakazala u održavanju javnog reda.
Gradonačelnik Marselja je najavio i da će državi poslati račun za angažovanje hiljadu gradskih službenika, komunalne policije i vatrogasaca.
S druge strane, iz suverenističkih stranaka smatraju da štetu nastalu protestima treba da plate oni koji su je i počinili, a u slučaju maloletnika njihovi roditelji.
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