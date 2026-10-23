Svet

CEH DA PLATI DRŽAVA: Gradonačelnik Marselja odbija da građani pokriju štetu posle protesta

Горан Чворовић - стални дописник из Париза
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Gradonačelnik Marselja Benoa Pajan ističe da procenjenu štetu od 28 miliona evra neće dozvoliti da plaćaju građani.

ЦЕХ ДА ПЛАТИ ДРЖАВА: Градоначелник Марсеља одбија да грађани покрију штету после протеста

Foto: Goran Čvorović

Pajan smatra da račun posle protesta u ovom gradu treba da pokrije država, jer je, po njemu, zakazala u održavanju javnog reda.

Gradonačelnik Marselja je najavio i da će državi poslati račun za angažovanje hiljadu gradskih službenika, komunalne policije i vatrogasaca.

S druge strane, iz suverenističkih stranaka smatraju da štetu nastalu protestima treba da plate oni koji su je i počinili, a u slučaju maloletnika njihovi roditelji.

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