Svet

UPRAVNI SUD UKINIO MAKRONOVU ZABRANU: Spremaju se demonstracije, suverenista Dipon Enjan poručuje: "Ovo je početak građanskog rata!"

Горан Чворовић - стални дописник из Париза
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Velike pariske manifestacije na poziv sindikata biće održane sutra.

УПРАВНИ СУД УКИНИО МАКРОНОВУ ЗАБРАНУ: Спремају се демонстрације, суверениста Дипон Ењан поручује: Ово је почетак грађанског рата!

Foto: Goran Čvorović

Predsednik Emanuel Makron je prethodno saopštio da će biti zabranjene sve one manifestacije koje ne organizuju sindikati, prefekture su počele da deluju u tom pravcu, ali je Upravni sud ekspresno u petak poništio ovakvu odluku. Prefektura je zatim ponovo zabranila povorku, pa su studenti u Parizu demonstrirali, ali su ostali na mestu okupljanja.

Istovremeno, pred Državnim savetom pokrenut je hitan postupak protiv Makronovih ograničenja na demonstracije. Sudovi danas odlučuju po ubrzanom postupku o zabranama u Lionu, Marselju, Orelanu, Le Manu i drugim gradovima. Iz pobunjenih sindikata poručuju da nije na predsedniku da odlučuje ko je legitiman da podnese zahtev za održavanje manifestacija.

 Suverenista i predsednički kandidat Nikola Dipon Enjan je odluku o zabranama ocenio "glupom". On je čak pozvao Makrona da s funkcije "ode časno", umesto da "seje haos po zemlji".

- Ovo je početak građanskog rata - bio je oštar i u oceni situacije, ističući činjenicu da su vlasnici butika zabarikadirali svoje radnje i najavili samoodbranu.

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