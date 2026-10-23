UPRAVNI SUD UKINIO MAKRONOVU ZABRANU: Spremaju se demonstracije, suverenista Dipon Enjan poručuje: "Ovo je početak građanskog rata!"

Velike pariske manifestacije na poziv sindikata biće održane sutra.

Foto: Goran Čvorović

Predsednik Emanuel Makron je prethodno saopštio da će biti zabranjene sve one manifestacije koje ne organizuju sindikati, prefekture su počele da deluju u tom pravcu, ali je Upravni sud ekspresno u petak poništio ovakvu odluku. Prefektura je zatim ponovo zabranila povorku, pa su studenti u Parizu demonstrirali, ali su ostali na mestu okupljanja.

Istovremeno, pred Državnim savetom pokrenut je hitan postupak protiv Makronovih ograničenja na demonstracije. Sudovi danas odlučuju po ubrzanom postupku o zabranama u Lionu, Marselju, Orelanu, Le Manu i drugim gradovima. Iz pobunjenih sindikata poručuju da nije na predsedniku da odlučuje ko je legitiman da podnese zahtev za održavanje manifestacija.

Suverenista i predsednički kandidat Nikola Dipon Enjan je odluku o zabranama ocenio "glupom". On je čak pozvao Makrona da s funkcije "ode časno", umesto da "seje haos po zemlji".

- Ovo je početak građanskog rata - bio je oštar i u oceni situacije, ističući činjenicu da su vlasnici butika zabarikadirali svoje radnje i najavili samoodbranu.