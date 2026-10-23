UPRAVNI SUD UKINIO MAKRONOVU ZABRANU: Spremaju se demonstracije, suverenista Dipon Enjan poručuje: "Ovo je početak građanskog rata!"
Velike pariske manifestacije na poziv sindikata biće održane sutra.
Predsednik Emanuel Makron je prethodno saopštio da će biti zabranjene sve one manifestacije koje ne organizuju sindikati, prefekture su počele da deluju u tom pravcu, ali je Upravni sud ekspresno u petak poništio ovakvu odluku. Prefektura je zatim ponovo zabranila povorku, pa su studenti u Parizu demonstrirali, ali su ostali na mestu okupljanja.
Istovremeno, pred Državnim savetom pokrenut je hitan postupak protiv Makronovih ograničenja na demonstracije. Sudovi danas odlučuju po ubrzanom postupku o zabranama u Lionu, Marselju, Orelanu, Le Manu i drugim gradovima. Iz pobunjenih sindikata poručuju da nije na predsedniku da odlučuje ko je legitiman da podnese zahtev za održavanje manifestacija.
Suverenista i predsednički kandidat Nikola Dipon Enjan je odluku o zabranama ocenio "glupom". On je čak pozvao Makrona da s funkcije "ode časno", umesto da "seje haos po zemlji".
- Ovo je početak građanskog rata - bio je oštar i u oceni situacije, ističući činjenicu da su vlasnici butika zabarikadirali svoje radnje i najavili samoodbranu.
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