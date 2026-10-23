OSAM METAKA U DEVOJČICU (12)! Novi detalji terorističkog napada u Francuskoj, ubijen prolaznik, četvoro ranjeno
Nasumičnom rafalnom paljbom teroristički napadač ubio je jutros najmanje jednu osobu, a četiri ranio, među kojima i dvanaestogodišnji devojčicu, u zapadnom pariskom predgrađu Trap.
Napadač (39) je uhapšen, a istragu je preuzelo Nacionalno antiterorističko tužilaštvo.
Krvavi pohod započeo je nešto posle 10.30 u Trapu, u departmanu Ivlin, a nastavljen je u susednoj opštini La Verijer. Napadač je iz automobila, krećući se nacionalnim putem N10, nasumično pucao na prolaznike. Ispaljivao je metke u pravcu dečjeg igrališta, zdravstvene ustanove, benzinske pumpe, kao i u ulici s mnogobrojnim prodavnicama. Policija ga je ubrzo savladala na parkingu prodavnice građevinske opreme i odvela ga u pritvor.
Među povređenima je i dvanaestogodišnja devojčica koju je, prema rečima gradonačelnika La Verijera Nikole Denvila, pogodilo čak osam metaka. Njeno stanje je stabilizovano. Ranjena su i dvojica muškaraca, od kojih jedan ima 49 godina, a drugi 29. Njihovi životi nisu ugroženi.
Nacionalno antiterorističko tužilaštvo otvorilo je istragu zbog ubistva i pokušaja ubistava povezanih s terorizmom, posedovanja oružja i terorističkog zločinačkog udruživanja radi pripreme napada na ljude. Motiv krvavog pira zasad nije poznat.
Gradonačelnik Trapa izjavio je da je napadač očigledno želeo da napravi masakr. Premijer Sebastijen Lekorni osudio je ovaj težak zločin i poručio da su sve policijske i pravosudne snage mobilisane. Ministar unutrašnjih poslova Loran Ninjez potvrdio je da je pokrenuta antiteroristička istraga.
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