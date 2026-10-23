ŠTRAJK U NEMAČKOJ: Sindikati Folksvagena dali rok kompaniji do kraja oktobra
SINDIKATI Folksvagena zapretili su danas štrajkovima počev od januara ukoliko najveći evropski proizvođač automobila ne povuče odluku o raskidu gotovo svih kolektivnih ugovora sa zaposlenima u Nemačkoj.
- Dajemo kompaniji rok do kraja oktobra da povuče obaveštenje o raskidu ugovora - rekao je glavni pregovarač sindikata IG Metall Torsten Greger u Hanoveru, gde se održava nova runda razgovora između sindikata i uprave.
U suprotnom će, upozorio je, biti pokrenut "masovan proces" koji će otvoriti put za štrajkove u Folksvagenu, prenosi Rojters.
Spor oko planiranih mera štednje zaoštrio se prošlog meseca, kada je Folksvagen raskinuo gotovo sve postojeće kolektivne ugovore sa nemačkim radnicima, čime su dugogodišnji standardi u vezi sa radnim vremenom i naknadama za godišnji odmor ponovo otvoreni za pregovore.
Sindikat optužuje kompaniju da odustaje od obaveza preuzetih istorijskim sporazumom iz kraja 2024. godine, dok uprava poručuje da razmatra sve raspoložive opcije za smanjenje troškova i očuvanje konkurentnosti.
Folksvagen planira ukidanje 100.000 radnih mesta i mogao bi da zatvori do četiri fabrike u Nemačkoj, u okviru najvećeg restrukturiranja u istoriji kompanije.
Proizvođač automobila iz Volfsburga se suočava sa snažnom konkurencijom iz Kine, milijardama evra troškova zbog carina i skupom tranzicijom na električna vozila.
(Tanjug)
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