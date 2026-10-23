TAJFUN RAZORIO TAJVAN: Škole i kancelarije zatvorene, više od 170 povređenih (FOTO)

JEDNA osoba je poginula, a više od 170 je povređeno u tajfunu Čampi, zbog kojeg je Tajvan zatvorio škole i kancelarije i otkazao 931 domaći i međunarodni let.

Credit: I-Hwa Cheng / AFP / Profimedia

Poginula osoba stradala je sinoć na ostrvu Liućju, kod jugoistočne obale glavnog tajvanskog ostrva, nakon što su je odneli talasi, prenose mediji.

Više od 2.600 ljudi evakuisano je iz ugroženih planinskih područja.

Tajfun je ranije ove nedelje dostigao brzinu vetra od 298 kilometara na čas, ali je, približavajući se Tajvanu sa jugozapada, oslabio na 155 kilometara na čas.

Prema prognozama, centar oluje ostaće iznad mora dok bude prolazio pored severoistočnog dela ostrva, a zatim će skrenuti ka severu, prema jugozapadnim ostrvima Japana.

Centralna meteorološka uprava tog regiona pozvala je stanovnike priobalnih područja da izbegavaju aktivnosti na otvorenom i vožnju automobila i da budu oprezni zbog mogućnosti pada predmeta.

Prema podacima Ministarstva saobraćaja tog regiona, otkazana su sva 262 domaća leta i 669 međunarodnih letova.

Železnički saobraćaj brzim vozovima duž zapadne obale odvijao se normalno, kao i javni prevoz, uključujući metro u Tajpeju, gde su zabeleženi slaba kiša i udari vetra.

Stručnjaci očekuju da će najjači uticaj tajfuna na kineskom regionu Tajvanu trajati do subote, dok se njegov dolazak do južnih delova Japana očekuje u ponedeljak.

Na jugozapadu Japana oluja je već izazvala otkazivanje letova i prekide u snabdevanju električnom energijom.

Na ostrvu Išigaki skoro 2.000 domaćinstava ostalo je bez struje, a otkazani su i brojni letovi ka jugozapadnim japanskim ostrvima i sa njih, uključujući Mijako, Išigaki i Okinavu.

Na Filipinima je obalska straža danas zabranila brodovima i trajektima da isplovljavaju u sve uzburkanije vode kod nekoliko gradova na severu zemlje.

Zatvoren je i glavni lokalni aerodrom u Basku, administrativnom centru provincije Batanes, a otkazana su dva lokalna leta.

Prozori na aerodromskoj zgradi zaštićeni su daskama.

U provinciji Kagajan gotovo 200 ljudi preventivno je evakuisano na bezbednije lokacije, dok je nastava na svim nivoima obustavljena u mestu Kalajan, na ostrvu nedaleko od obale te provincije.

Ranije ovog meseca tajfun je prošao pored nekoliko pacifičkih ostrva, uključujući Gvam, gde je proglašeno stanje elementarne nepogode.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Novom Bečeju