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MASK NE POPUŠTA? Ukrajinski Starlink i dalje ima ograničenja, Kijev čeka odgovor Amerike

D.D.

23. 10. 2026. u 12:40

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OGRANIČENjA brzine za satelitski komunikacioni sistem Starlink u Ukrajini još nisu ukinuta, a i dalje se beleže slučajevi gubitka veze pri brzini od 161 kilometar na sat, izjavio je danas izvor iz ukrajinskog Ministarstva odbrane.

МАСК НЕ ПОПУШТА? Украјински Старлинк и даље има ограничења, Кијев чека одговор Америке

foto: Kent NISHIMURA / AFP / Profimedia

Izvor je za agenciju Ukrinform naveo da ukrajinske odbrambene snage i stručnjaci Ministarstva odbrane prate rad sistema Starlink i Staršild, ali da za sada nema potvrde o ukidanju ograničenja. Savetnik ukrajinskog predsednika Serhij "Fleš" Beskrestnov potvrdio je na Fejsbuku da sistem i dalje radi uz ograničenja.

 Povremeni slučajevi rada pri nešto većim brzinama verovatno su posledica algoritama kompanije SpejsEks ili specifičnih uslova korišćenja, a ne ukidanja ograničenja, naveo je on. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je 17. oktobra da je brzina sistema Starlink u Ukrajini ograničena na 161 kilometar na sat, što onemogućava njegovu upotrebu na mlaznim presretačima dronova "šahed".

Otpravnik poslova Ukrajine u Sjedinjenim Američkim Državama Denis Senik rekao je da Kijev čeka zvaničan odgovor Pentagona i kompanije SpejsEks o potpunom obnavljanju satelitskog sistema Staršild, čiji rad ostaje nestabilan.

List "Telegraf" je objavio da je izvršni direktor SpejsEks-a Ilon Mask kontaktirao američkog predsednika Donalda Trampa sa predlogom da se ograniči brzina Starlinka u Ukrajini.

List ""Volstrit džornal" prethodno je, pozivajući se na američke zvaničnike, objavio da je Tramp pozvao Maska i zatražio ukidanje ograničenja brzine za vojnu verziju sistema Starlink u Ukrajini.

(Tanjug)

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