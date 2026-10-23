MASK NE POPUŠTA? Ukrajinski Starlink i dalje ima ograničenja, Kijev čeka odgovor Amerike
OGRANIČENjA brzine za satelitski komunikacioni sistem Starlink u Ukrajini još nisu ukinuta, a i dalje se beleže slučajevi gubitka veze pri brzini od 161 kilometar na sat, izjavio je danas izvor iz ukrajinskog Ministarstva odbrane.
Izvor je za agenciju Ukrinform naveo da ukrajinske odbrambene snage i stručnjaci Ministarstva odbrane prate rad sistema Starlink i Staršild, ali da za sada nema potvrde o ukidanju ograničenja. Savetnik ukrajinskog predsednika Serhij "Fleš" Beskrestnov potvrdio je na Fejsbuku da sistem i dalje radi uz ograničenja.
Povremeni slučajevi rada pri nešto većim brzinama verovatno su posledica algoritama kompanije SpejsEks ili specifičnih uslova korišćenja, a ne ukidanja ograničenja, naveo je on. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je 17. oktobra da je brzina sistema Starlink u Ukrajini ograničena na 161 kilometar na sat, što onemogućava njegovu upotrebu na mlaznim presretačima dronova "šahed".
Otpravnik poslova Ukrajine u Sjedinjenim Američkim Državama Denis Senik rekao je da Kijev čeka zvaničan odgovor Pentagona i kompanije SpejsEks o potpunom obnavljanju satelitskog sistema Staršild, čiji rad ostaje nestabilan.
List "Telegraf" je objavio da je izvršni direktor SpejsEks-a Ilon Mask kontaktirao američkog predsednika Donalda Trampa sa predlogom da se ograniči brzina Starlinka u Ukrajini.
List ""Volstrit džornal" prethodno je, pozivajući se na američke zvaničnike, objavio da je Tramp pozvao Maska i zatražio ukidanje ograničenja brzine za vojnu verziju sistema Starlink u Ukrajini.
(Tanjug)
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