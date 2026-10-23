BROD POGOĐEN DRONOM U CRNOM MORU: Jedan mornar poginuo, trojica se vode kao nestala
JEDAN mornar je poginuo, a trojica se vode kao nestala nakon što je komercijalni brod "Horiv", pod zastavom Komorskih ostrva, navodno pogođen dronom i potonuo u Crnom moru, oko 24 kilometra od rumunske luke Konstanca, saopštila je danas Rumunska pomorska uprava.
Od ukupno 13 članova posade, među kojima je bilo 10 ukrajinskih i troje azerbejdžanskih državljana, spaseno je devet mornara, dok su iz mora izvučeni i posmrtni ostaci jednog člana posade, preneli su rumunski mediji.
Rumunske spasilačke službe pokrenule su operaciju potrage nakon što su oko 10 časova primile obaveštenje da je brod u nevolji.
U akciji učestvuju brodovi Rumunske agencije za spasavanje života na moru i Ministarstva unutrašnjih poslova, dok se potraga za nestalima nastavlja.
Zbog nepovoljnih vremenskih uslova i slabe vidljivosti, spasavanje iz vazduha helikopterom nije bilo moguće.
Incident se dogodio u kontekstu intenziviranja napada na komercijalne brodove u zapadnom delu Crnog mora, navode rumunski mediji.
Prema navodima te televizije, sličan incident zabeležen je pre desetak dana u blizini Suline, kada je dronovima pogođen komercijalni brod pod zastavom Komorskih ostrva.
Kontraadmiral u penziji, Sorin Lirši rekao je da takvi napadi stvaraju ekonomski pritisak na tržište osiguranja i utiču na rumunsku trgovinu, posebno na aktivnosti u luci Konstanca.
On je ukazao i na potrebu za boljom zaštitom komercijalnih brodova od napada dronovima.
(Telegraf)
BONUS VIDEO:
Moćan snimak iz Rume sa skupa Ujedinjena Srbija
Preporučujemo
EVROPA BIRA IZMEĐU 5 LIDERA ZA PREGOVORE SA PUTINOM: Jedno ime posebno privlači pažnju
23. 10. 2026. u 07:49
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
HITNO NAREĐENjE: Napustite SAD ambasade - biće rata
POSEBNU zabrinutost izazvali su napadi na međunarodni aerodrom Kralj Halid.
21. 10. 2026. u 23:38 >> 18:26
Komentari (0)