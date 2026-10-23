Svet

BROD POGOĐEN DRONOM U CRNOM MORU: Jedan mornar poginuo, trojica se vode kao nestala

Jelena Ždralić

23. 10. 2026. u 12:12

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JEDAN mornar je poginuo, a trojica se vode kao nestala nakon što je komercijalni brod "Horiv", pod zastavom Komorskih ostrva, navodno pogođen dronom i potonuo u Crnom moru, oko 24 kilometra od rumunske luke Konstanca, saopštila je danas Rumunska pomorska uprava.

БРОД ПОГОЂЕН ДРОНОМ У ЦРНОМ МОРУ: Један морнар погинуо, тројица се воде као нестала

Sergei SUPINSKY / AFP / Profimedia

Od ukupno 13 članova posade, među kojima je bilo 10 ukrajinskih i troje azerbejdžanskih državljana, spaseno je devet mornara, dok su iz mora izvučeni i posmrtni ostaci jednog člana posade, preneli su rumunski mediji. 

Rumunske spasilačke službe pokrenule su operaciju potrage nakon što su oko 10 časova primile obaveštenje da je brod u nevolji.

U akciji učestvuju brodovi Rumunske agencije za spasavanje života na moru i Ministarstva unutrašnjih poslova, dok se potraga za nestalima nastavlja.

Zbog nepovoljnih vremenskih uslova i slabe vidljivosti, spasavanje iz vazduha helikopterom nije bilo moguće.

Incident se dogodio u kontekstu intenziviranja napada na komercijalne brodove u zapadnom delu Crnog mora, navode rumunski mediji.

Prema navodima te televizije, sličan incident zabeležen je pre desetak dana u blizini Suline, kada je dronovima pogođen komercijalni brod pod zastavom Komorskih ostrva.

Kontraadmiral u penziji, Sorin Lirši rekao je da takvi napadi stvaraju ekonomski pritisak na tržište osiguranja i utiču na rumunsku trgovinu, posebno na aktivnosti u luci Konstanca.

On je ukazao i na potrebu za boljom zaštitom komercijalnih brodova od napada dronovima.

(Telegraf)

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