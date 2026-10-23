TRGOVALI UGROŽENIM ŽIVOTINJAMA: Uhapšena grupa osumnjičena za nelegalno prenošenje zaštićenih životinja iz Južne Amerike u Evropu

SLUŽBENICI španske Nacionalne policije, u zajedničkoj operaciji sa brazilskom federalnom policijom i švajcarskim policijskim vlastima, razbili su međunarodnu kriminalnu organizaciju navodno posvećenu transnacionalnoj trgovini ugroženim pticama i životinjama. Istraga je rezultirala hapšenjem četiri osobe - dve od njih na Gran Kanariji.

španska policija

Istraga je, kako je saopštila španska policija, počela u oktobru 2025. godine, nakon hapšenja švajcarske državljanke na aerodromu u Rio de Žaneiru, koja je pokušavala da otputuje u Evropu sa 24 jaja zaštićenih ptica (brazilski amazon i petrej amazon) skrivenih ispod odeće.

- Nakon raznih istraga koje su usledile nakon ovog hapšenja, brazilski istražitelji su identifikovali dve glavne figure u mreži: vođu kriminalne organizacije i dobavljača i koordinatora ilegalnih odlazaka iz Južne Amerike - navodi se u saopštenju. - Agenti su mogli da potvrde da je dobavljač 117 puta putovao na relaciji između Brazila i Evrope, gde je boravio po nekoliko dana, kako bi izbegao kontrole.

Početkom oktobra, brazilska federalna policija je izdala zvanični zahtev za hitnu saradnju, nakon što je otkrila još jedno putovanje dobavljača iz Brazila u Las Palmas de Gran Kanarija, sa presedanjem u Švajcarskoj. U Švajcarskoj, kako se tvrdi, dobavljač se sastao sa vođom mreže i obojica su se ukrcali na let za Španiju.

Ostaci uginulih vrsta U BRAZILU i Švajcarskoj je izvršeno šest pretresa kuća, što je dovelo do otkrića brojnih primeraka uginulih marmozeta, taksidermiranih životinja i koštanih ostataka raznih zaštićenih vrsta u jednoj brazilskoj kući.

Na osnovu prikupljenih dokaza, brazilska federalna policija je hitno izdala dve međunarodne poternice zbog šverca divljih životinja. Nakon toga, njihove španske kolege su odmah uhapsile dvojicu osumnjičenih na Gran Kanariji. Izvedeni su pred sud radi pokretanja postupka ekstradicije, optuženi za navodna krivična dela pripadnosti kriminalnoj organizaciji i međunarodne trgovine zaštićenim vrstama.

- Tokom istrage, a kako bi se garantovalo očuvanje životinja i sprečilo uništavanje dokaza, pravosudni organi su koordinirali istovremene pretrese u Brazilu (3), Švajcarskoj (3) i Španiji (2) - ističe s eu saopštenju. - Na Gran Kanariji su pretražene dve hotelske sobe u kojima su boravili osumnjičeni i zaplenjeno je 30.000 evra u gotovini, prihod od ilegalne trgovine, zajedno sa alatima, kao što su špricevi, posebno dizajnirani za implantaciju mikročipova i oznake za identifikaciju životinja.