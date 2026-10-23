UZNEMIRUJUĆI SNIMCI IZ INDIJE, SLON PODIVLJAO NA FESTIVALU: Prevrnuti automobili i oštećene zgrade (VIDEO)

SLON koji je nosio sveto zlatno obredno postolje, teško 650 kilograma, podivljao je tokom festivala u Indiji, prevrnuo automobil i oštetio obližnje zgrade. Uznemirujući snimci prikazuju ljude kako beže dok nadležne službe pokušavaju da obuzdaju životinju, koja je na kraju zbacila dragoceni teret sa leđa.

Foto: /X/ @SanatanSense

Na snimcima se vidi kako okupljeni beže dok nadležni pokušavaju da stave situaciju pod kontrolu.

Azijski slon potom je zbacio postolje, ukrašeno zlatom i dragim kamenjem, u kojem se nalazila statua boginje Chamundeshwari.

Slon po imenu Somanana, čija je surla bila ukrašena crvenim i zlatnim šarama, izabran je među hiljadama životinja da predvodi glavnu procesiju tokom desetodnevnog svetog festivala.

Dasara procession turns to tragedy in Shivamogga. The elephant carrying the Ambari runs amok across the streets damaging buildings and vehicles before coming to a halt as the 650 kilo silver ambari it was carrying falls down. https://t.co/zQlPX4HuOg — Deepak Bopanna (@dpkBopanna) October 21, 2026

Slon uspavan sedativima

Svečanost se održavala ulicama savezne države Karnataka, na jugozapadu zemlje.

Nadležni su saopštili da je kasnije uspavan, pomoću sedativa, i da se oporavlja u obližnjem hramu.

PROOF ENOUGH. ELEPHANTS BELONG IN THE WILD, NOT IN CAPTIVITY. The #Dasara procession in Shivamogga turned into a tragedy. An elephant carrying the #Ambari ran amok through the streets, damaging buildings and vehicles before the 650-kg silver Ambari fell to the ground. How many more warnings do we need? Elephants are wild, highly intelligent, sensitive beings, not ceremonial props to be paraded through crowded streets, surrounded by noise, chaos and people, with no freedom to choose where they belong. Tradition can never justify putting lives at risk, human or animal. Elephants belong with their families, roaming freely in their natural habitats. Not in chains. Not in processions. Not in temples. Let devotion mean compassion. End elephant captivity. Let them be wild and free. #SaveTheFive #VerifyTheFive #FreeTheFive #NoElephantsInTemples #StopElephantCaptivity — People For Cattle In India (PFCI) (@PFCII) October 21, 2026

Ministar šumarstva, ekologije i životne sredine Karnatake, Ramalinga Redi, izjavio je da će slonovi koji ubuduće budu učestvovali u ceremoniji morati da prođu najmanje 20 dana obuke.

(Telegraf)