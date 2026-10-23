UZNEMIRUJUĆI SNIMCI IZ INDIJE, SLON PODIVLJAO NA FESTIVALU: Prevrnuti automobili i oštećene zgrade (VIDEO)
SLON koji je nosio sveto zlatno obredno postolje, teško 650 kilograma, podivljao je tokom festivala u Indiji, prevrnuo automobil i oštetio obližnje zgrade. Uznemirujući snimci prikazuju ljude kako beže dok nadležne službe pokušavaju da obuzdaju životinju, koja je na kraju zbacila dragoceni teret sa leđa.
Na snimcima se vidi kako okupljeni beže dok nadležni pokušavaju da stave situaciju pod kontrolu.
Azijski slon potom je zbacio postolje, ukrašeno zlatom i dragim kamenjem, u kojem se nalazila statua boginje Chamundeshwari.
Slon po imenu Somanana, čija je surla bila ukrašena crvenim i zlatnim šarama, izabran je među hiljadama životinja da predvodi glavnu procesiju tokom desetodnevnog svetog festivala.
Slon uspavan sedativima
Svečanost se održavala ulicama savezne države Karnataka, na jugozapadu zemlje.
Nadležni su saopštili da je kasnije uspavan, pomoću sedativa, i da se oporavlja u obližnjem hramu.
Ministar šumarstva, ekologije i životne sredine Karnatake, Ramalinga Redi, izjavio je da će slonovi koji ubuduće budu učestvovali u ceremoniji morati da prođu najmanje 20 dana obuke.
(Telegraf)
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