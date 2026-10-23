HAOS U FRANCUSKOJ SE RAZBUKTAVA: Makron hitno prima đake u Jelisejskoj palati, novi protesti pred vratima
FRANCUSKI predsednik Emanuel Makron primiće srednjoškolce i predstavnike srednjoškolskih organizacija danas u 15 časova u Jelisejskoj palati kako bi "saslušao njihove zahteve i zabrinutosti" nakon demonstracija obeleženih nasiljem, saopštilo je sinoć francusko predsedništvo.
Kako se navodi, biće prisutni članovi "glavnih studentskih udruženja koja predstavljaju raznolikost svojih gledišta" i Akademskih saveta za studentski život (CAVL), preneo je "Figaro".
Studentske organizacije će nakon sastanka održati konferenciju za novinare u blizini Jelisejske palate, dodaje se u saopštenju.
U Francuskoj su novi protesti najavljeni za sutra, 24. oktobar, posebno u Parizu, ali i drugim većim gradovima kao što su Marsej, Lion, Nica, Bordo.
Talas masovnih protesta u Francuskoj počeo je sredinom septembra kao lokalni štrajk i bunt učenika i nastavnika u jednoj srednjoj školi u siromašnijem predgrađu Pariza, a povod su bili loši uslovi u prosveti, hroničan nedostatak profesora, prenatrpane učionice i zapuštene školske zgrade.
Protesti su se proširili na srednje škole i fakultete širom zemlje, a praćeni su masovnim blokadama i sukobima sa policijom.
Demonstracijama su se pridružili sindikati, roditelji i aktivisti nekadašnjeg pokreta "Žuti prsluci", a prvobitnim zahtevima za reformu obrazovanja priključili su se i masovni ulični protesti protiv visokih troškova života, rasta cena goriva i vladinih mera štednje.
(RT Balkan)
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