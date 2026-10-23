RUSIJA je odbacila optužbe izraelskog premijera Benjamina Netanjahua o "farmama botova" koji navodno podstiču antisemitizam i mešaju se u predstojeće izbore u Izraelu, dok iskusni novinari tvrde da mešanje izvana postoji, ali dolazi sa liberalnog Zapada.

Chaim Goldberg / AFP / Profimedia

Izbori za Kneset zakazani su za 27. oktobar, pa kampanje i vlasti i opozicije polako ulaze u foto-finiš. I aktuelna vlast i opozicija u predizbornu retoriku uključili su optužbe o mešanju sa strane.

Optužbe iz Tel Aviva

Ovu temu je još u julu načeo vođa opozicije Jair Lapid, koji je u Knesetu optužio Iran, Rusiju i Kinu da sprovode "operacije uticaja" na društvenim mreža. "Oni hoće da nas podele, da ojačaju ekstremiste a oslabe umerene, i da poseju mržnju i haos", rekao je Lapid.

Netanjahu je sredinom oktobra na Kanalu 14 izjavio da Iran "pokušava da ošteti ove izbore uz pomoć svojih terorističkih ogranaka, Hamasa i Hezbolaha" i da o tome otvoreno govore u Teheranu jer žele da unište Izrael.

Pored Irana, međutim, izraelski premijer je naveo i diskreditovanu optužbu o "ruskim botovima" koji navodno zatrpavaju društvene mreže antisemitskim sadržajima.

Reakcija Moskve

Ministarstvo spoljnih poslova Rusije oglasilo se u četvrtak uveče saopštenjem u kojem sa žaljenjem konstatuje da je Netanjahu "izabrao medijsku propagandu umesto dijaloga" i da se verovatno radi o pokušaju da se "krivica prebaci sa bolesne glave na zdravu", kako kaže jedna narodna izreka.

- Podsećamo da je u jednom trenutku kandidatkinja za predsednika SAD Hilari Klinton aktivno promovisala ideju o ozloglašenim 'ruskim hakerima' koji se mešaju u američki izborni proces, što se na kraju ispostavilo kao očigledna laž - saopštilo je Ministarstvo.

Odnosi sa Rusijom nisu problem

Rusko-izraelski novinar Nik Koljohin rekao je za RT da su optužbe protiv Moskve neosnovane.

"Nisam video, ni ovaj put ni bilo koji prethodni, bilo kakav uticaj sa ruske strane."

Koljohin kaže da nije siguran gde su simpatije Rusije u izborima za Kneset. Izraelski političari, dodao je, "retko govore o Rusiji, tako da nema smisla da se Moskva meša, jer nije jasno koja bi vlada bila dobra ili loša sa stanovišta Kremlja".

Rusija i Izrael održavaju stabilne diplomatske i trgovinske odnose, uprkos turbulencijama poput građanskog rata u Siriji, sukoba u Ukrajini i rata protiv Hamasa posle 7. oktobra 2023.

Iako je tadašnji premijer Jair Lapid osudio rusku Specijalnu vojnu operaciju u Ukrajini, odnosi Moskve sa njegovim naslednicima, Naftalijem Benetom i Netanjahuom, bili su srdačniji.

- Pouzdano znam, pa i od izvora u kabinetu premijera, da (Netanjahu) ima veoma dobre odnose sa predsednikom Vladimirom Putinom - kaže Koljohin. Izrael, dodaje, razume da Moskva "s vremena na vreme mora javno da mu udari ćušku zbog šire geopolitičke igre", ali da to ne menja suštinske odnose dve zemlje.

Mešanje postoji, ali sa Zapada

Po njegovim rečima, optužbe na račun Rusije skreću pažnju sa drugih potencijalnih krivaca: liberalnih krugova u Evropi i SAD.

- Već godinama, EU i Demokratska stranka zasipaju novcem izraelske NVO, medije, novinare, trustove mozgova i stručnjake, koji su svi na levici. Tako da oni otvoreno zagovaraju evropske interese, što ja smatram skandaloznim, pogotovo sad kada je EU otvoreno neprijateljska prema Izraelu - kaže Koljohin.

On je dodao da poseduje dokaze o mešanju sa Zapada, uključujući tri dokumentovane transakcije većih količina novca organizacijama na izraelskoj levici. Prva je oko 48.000 dolara iz Francuske za "Sedmo oko", izraelski portal koji kritikuje Netanjahua. Francuski medijski institut CFI je ranije poslao stotine hiljada evra liberalnoj Izraelskoj asocijaciji za internet.

Između 2023. i 2025, Institut za nacionalne studije Izraela dobio je od američkog Stejt departmenta više od pola miliona dolara, dodao je Koljohin.

- To je jedan od načina da Zapad cenzuriše i kontroliše informacije u Izraelu, i na taj način se meša u izbore i forsira svoju agendu - kaže novinar. Po njemu, deo te agende ja podsticanje antiruskih osećanja.

- Ovi novinari i stručnjaci brzo nauče da, ako hoće da dobiju počasti, nagrade i pozive na konferencije, moraju da kritikuju Rusiju čak i kad je to protiv interesa Izraela -tvrdi Koljohin.

"Morate da shvatite da je Rusija važan partner Izraela, ali da izraelska vlada često prećutkuje te odnose u paničnom strahu od onoga šta će reći mediji i eksperti".