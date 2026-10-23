BRITANIJA U PANICI POKRENULA KAMPANJU "BUDITE SPREMNI": Ministar bezbednosti Den DŽarvis pozvao građane da pripreme zalihe hrane i vode

BRITANSKA vlada je pokrenula kampanju kojom poziva građane da se kod kuće opskrbe zalihama za 72 sata u slučaju ozbiljne krize. Pored ekstremnih vremenskih uslova i klimatskih promena, postoje i upozorenja o sajber napadima, sabotažama i pretnjama iz Rusije i drugih neprijateljskih zemalja.

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Britanska vlada pozvala je građane da kod kuće pripreme zalihe hrane i vode za najmanje tri dana kako bi se nosili sa ozbiljnim vanrednim situacijama, od ekstremnih vremenskih uslova do sajber napada i sabotaže kritične infrastrukture.

Prema novim preporukama objavljenim u okviru kampanje „ Budite spremni “, domaćinstva bi trebalo da imaju do devet litara vode za piće po osobi, hranu za 72 sata i osnovne potrepštine koje bi im omogućile da prebrode period ozbiljnog poremećaja u snabdevanju ili funkcionisanju javnih usluga.

Kako pišu novinari Gardijana, Den Sabag i Džasper Džoli , kampanja britanskog kabineta ima za cilj jačanje otpornosti stanovništva u uslovima sve većih rizika povezanih sa klimatskim promenama, zavisnošću od tehnologije i pretnjama od neprijateljskih država.

Ministar bezbednosti Den Džarvis rekao je da građani koji su u mogućnosti treba da slede preporuke.

🚨🌍🇬🇧 Meanwhile in the UK “We’re saying to People - Be Ready” “Have 3 Litres of Water per Person per Day - it’s not just about the Weather - There are State backed Actors & Terrorists who wished to do our country harm” Incredible - UK Defence Secretary Wes Streeting provides a list of items & reasons as to why Britain should be prepared. You all know it’s already planned & The Government are employed by the people planning it - it’s important you understand this. — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) October 23, 2026

Opisao ih je kao „jednostavne korake koje možemo preduzeti da bismo se pripremili za svakodnevne vanredne situacije“.

Naglasio je da je cilj širi napor da se ojača otpornost cele zemlje. Vlasti preporučuju da građani kod kuće drže najmanje tri litra vode po osobi dnevno za piće.

Dodatne količine su potrebne za pripremu hrane i higijenu. Pored zaliha dugoročne hrane, uključujući konzerviranu robu, domaćinstva bi trebalo da imaju ćebad, gotovinu, komplet prve pomoći, baterijsku lampu sa rezervnim baterijama i prenosivi FM radio sa ručnim navijanjem.

Preporuke su konkretnije od prethodnog saopštenja vlade u avgustu, kada je već bilo najavljeno da će građani biti podstaknuti da se snabdevaju konzerviranom hranom.

Planirana je kampanja na društvenim mrežama i radiju nakon objavljivanja smernica. Prema Gardijanu, priprema trodnevnih zaliha smatra se izvodljivim i praktičnim korakom za većinu domaćinstava.

Ovo bi se pridružilo zemljama poput Francuske, Irske i Holandije , koje takođe daju građanima uputstva kako da se pripreme u slučaju ozbiljnih poremećaja.

Kampanja se ne bavi samo prirodnim katastrofama. Britanski ministar odbrane Ves Striting upozorio je da se zemlja mora pripremiti i za pretnje koje uključuju delovanje neprijateljskih država, napade na infrastrukturu i pokušaje izazivanja poremećaja bez formalne objave rata.

BREAKING: 🇬🇧 Houaholds in UK are urged to 'be ready' for crisis by storing water for three days, cash and a wind-up radio, per Daily Mail • Bottled water — at least 3 litres per person per day for drinking (more for cooking/washing) for three days. • Cash — a mix of notes and coins, in case electronic payments or ATMs are disrupted. • Battery-powered or wind-up FM radio — to receive official updates during power/comms outages (plus a charged power bank for phones). • Other items: non-perishable food for three days (tinned/dried items that need no refrigeration or cooking), torch + spare batteries, blankets/warm clothing, first-aid kit and essential medicines, copies of important documents, hygiene products, and (if relevant) baby formula/nappies or pet supplies — Megatron (@Megatron_ron) October 22, 2026

Striting je takve pretnje opisao kao „terorizam koji sponzorišu države“, navodeći da termini poput hibridnog ratovanja i takozvanih pretnji sive zone ne prenose dovoljno jasno njihovu prirodu široj javnosti.

- Suočeni sa ovim pretnjama, koje nisu hipotetičke, već stvarne, i koje nisu drugde, ali su sve prisutnije ovde, moramo ozbiljnije shvatiti nacionalnu otpornost, kao i nacionalnu odbranu - rekao je Striting.

Ministar je naglasio da građani i preduzeća treba da razmotre da li su spremni za vanredne situacije i da znaju šta da rade kada je svakodnevno funkcionisanje društva poremećeno.

Među rizicima koje je naveo bili su sajber napadi koji bi mogli da onesposobe elektronske sisteme plaćanja ili izazovu poremećaje u lancima snabdevanja.

Posledice takvih napada mogle bi se brzo proširiti sa jednog sektora na celu ekonomiju. Striting je govorio tokom posete novoj fabrici cevi tenkovskih topova u Telfordu, u Zapadnom Midlendsu.

Fabrika je u vlasništvu nemačkog proizvođača oružja Rajnmetal i deo je napora da se ubrza ponovno naoružavanje usled ruske vojne pretnje.

Pokretanje kampanje dolazi uoči sezone zimskih oluja , nakon što je Velika Britanija poslednjih godina pogođena jakim olujama.

U januaru je oluja Goreti ostavila desetine hiljada domova bez struje u Midlendsu, jugozapadnoj Engleskoj i Velsu, sa vetrovima koji su dostizali skoro 100 milja na sat.

Postoji dodatna zabrinutost zbog mogućnosti snažnog El Ninja , koji bi mogao uticati na globalne temperature i vremenske obrasce. 2027. će verovatno biti najtoplija godina u istoriji, sa implikacijama na globalno snabdevanje hranom i energijom.

Vlasti takođe upozoravaju na ranjivost sistema od kojih zavise moderna društva. U vreme preporuka, 32 veb stranice britanske vlade su uklonjene iz predostrožnosti nakon što je otkriven bezbednosni propust u programskom jeziku PHP, koji se koristi na milionima veb stranica širom sveta.

Nacionalni centar za sajber bezbednost Velike Britanije poslao je 50.000 upozorenja pogođenim organizacijama, postavljajući pitanje koliko bi ozbiljne mogle biti posledice poremećaja digitalnih sistema.

The government has published - without fanfare - new advice for all households on how to be ready for emergencies, which includes stockpiling enough food and water for three days. Defence and security editor @haynesdeborah gives her analysis on the campaign's launch ⬇️ https://t.co/NvZBh1YcQP — Sky News (@SkyNews) October 23, 2026

Razmere takve ranjivosti pokazao je i veliki nestanak struje u Španiji i Portugalu u aprilu 2025. godine. Nestanak, povezan sa nestabilnošću napona u elektroenergetskoj mreži, trajao je nekoliko sati i pogodio je približno 55 miliona ljudi.

Britanske vlasti su takođe zabrinute zbog mogućnosti sabotaže podvodne infrastrukture. Kraljevska mornarica prati ruske špijunske brodove koji nadgledaju podvodne cevovode i komunikacione kablove koji povezuju Ujedinjeno Kraljevstvo sa evropskim kontinentom i šire.

Takvi objekti su ključni za energetsku i digitalnu povezanost, a napad na njih bi mogao izazvati ozbiljne poremećaje.

Gardijan navodi i druge nedavne incidente u Evropi, uključujući otkriće drona sa eksplozivom pored ukrajinskog teretnog aviona na aerodromu u Lajpcigu u avgustu, i niz eksplozija i požara u odbrambenim objektima.

Our new guidance sets out simple steps households can take to be ready for everyday emergencies: https://t.co/hLtPBCyV8w Together, by taking these small but important steps, we can improve our national resilience, and be ready right across the UK. https://t.co/bma5Knnyvw — Dan Jarvis MP (@DanJarvisMBE) October 22, 2026

Britanska vlada je retko sprovodila velike javne kampanje kako bi pripremila javnost za krize, delom zbog straha da bi se takve poruke mogle protumačiti kao širenje nepotrebne panike.

Jedan od poznatijih primera bila je kampanja „ Zaštiti i preživi “ iz 1980. godine, koja je građanima davala uputstva kako da prežive nuklearni rat, uključujući izgradnju skloništa i skladištenje hrane 14 dana.

Nova kampanja ima drugačiji naglasak: umesto da se priprema samo za jedan scenario, želi da podstakne građane da budu spremni za razne poremećaje, od oluja i nestanka struje do sajber napada i sabotaže.

(Večernji list)