"IZVUKLI SMO POUKE, CILJ JE BIO SVRGAVANJE REPUBLIKE": Makron nakon sastanka sa Savetom bezbednosti

FRANCUSKI predsednik Emanuel Makron izjavio je da su državni organi napravili propuste tokom subotnjih protesta i dodao da će vlada iz toga "izvući pouke".

Ludovic MARIN / AFP / Profimedia

On je nakon sastanka Saveta bezbednosti kazao da će nesindikalne demonstracije biti zabranjene "svuda gde je to moguće", prenose mediji.

- Vladina doktrina za naredne dane, a posebno za 24. oktobar, jeste zabrana zahteva za okupljanje od strane lica koja za to nemaju nikakav legitimitet - rekao je Makron.

Dodao je da će sindikalne organizacije imati pravo da organizuju okupljanja, ali će im biti ponuđene alternativne maršrute kako bi država zaštitila centre gradova, prodavnice i javne objekte.

President Emmanuel Macron has condemned what he calls “unacceptable and stupid comments from foreign leaders” about the ongoing protests in France. Macron said Wednesday that foreign leaders — including those "on the other side of the Atlantic" — were seeking to exploit France's tense social climate for political gain following a weekend of street violence and looting. Protests over soaring living costs have led to widespread rioting and looting that have drawn worldwide attention and shocked many French citizens. President Trump has used the violence to rally his political supporters, making unsubstantiated claims that "migrants" and "jihadists" are responsible for the unrest, and urging Macron to "close your borders and take control before it is too late." — CBS News (@CBSNews) October 21, 2026

- Videli smo i političke, pa čak i pobunjeničke akte koje su izvodile organizovane krajnje levičarske grupe sa ciljem svrgavanja Republike - kazao je francuski lider.

Najavio je sastanak Saveta odbrane u petak. Policijska prefektura saopštila je da će demonstracije najavljene za subotu u Parizu između Trga Bastilje i Trga nacije, moći da se održe u subotu. Prefektura je proglasila dve demonstracione rute.

(Sputnik)

