EKSPLOATISALI IH U TAJNOSTI: Držali 74 migranta u kući, na deci pronađeni otisci ujeda od pasa (VIDEO)

ŠPANSKA policija otkrila je 74 migranta koji su živeli u nebezbednim i prenatrpanim uslovima u jednoj kući u naselju El Prinsipe u Seuti.

Foto: Printskrin Twitter/@policia

Među njima je bilo desetoro maloletnika bez pratnje, a uhapšen je i muškarac osumnjičen da je predvodio kriminalnu grupu umešanu u eksploataciju i ilegalno krijumčarenje ljudi.

Operacija je sprovedena prošlog utorka, a policija je o njoj izvestila danas, prenose mediji.

Policija istražuje navode o organizovanju ilegalnih migracija, kršenju radnih prava, fizičkim napadima i eksploataciji maloletnika.

Istražitelji su pronašli dokaze da su pojedini maloletnici bili izloženi fizičkim napadima i da su zadobili povrede koje odgovaraju ujedima pasa.

Nadležni takođe ispituju sumnje da su i deca i odrasli bili prisiljavani na različite vrste rada, te da je kriminalna grupa iskorišćavala njihov ranjiv položaj.

Seuta je španski grad u severnoj Africi, smešten uz granicu sa Marokom, koji se još uvek oporavlja od velike migrantske krize.

Krajem jula, više od 72.000 ljudi ušlo je u grad iz Maroka u jednom danu, iako se većina njih na kraju vratila u Maroko, hiljade ljudi su ostale u gradu.

U operaciji je učestvovao veliki broj policajaca, s obzirom na zahtevan teren u naselju El Prinsipe i opasnost koju predstavlja grupa koja je bila predmet istrage.

Nekoliko njenih članova već ima obimne policijske dosijee.

🚔 Operativo policial en el barrio del Príncipe, en #Ceuta 📍 74 migrantes localizados en un inmueble, entre ellos 10 menores ⚠️ Vivían hacinados y en condiciones precarias, bajo intimidación, violencia y explotación 👮 Una persona detenida ➕info: https://t.co/DBuXNV603m https://t.co/MInzaaQsfV — Policía Nacional (@policia) October 22, 2026

Istražitelji sumnjaju da je kuća služila kao mesto gde su boravili migranti dok je kriminalna grupa organizovala njihov ilegalan transport na špansko kopno.

Uhapšeni muškarac se sumnjiči za omogućavanje ilegalnih migracija, kršenje radničkih prava, nanošenje telesnih povreda i radno eksploatisanje maloletnika.

U kući su pronađena 54 muškarca, deset žena i deset maloletnika bez pratnje.

Ova policijska operacija usledila je skoro tri meseca nakon jedne od najvećih migrantskih kriza koje su pogodile Seutu.

Dana 30. jula, više od 72.000 ljudi prešlo je iz Maroka na špansku teritoriju.

Migranti su prelazili granicu kopnenim i morskim putem, pri čemu su mnogi pokušavali da do obale doplivaju.

Prema naknadnim podacima, najmanje 96 ljudi izgubilo je život.

Španske vlasti su angažovale vojsku kao pomoć policiji na granici.

Iako se većina migranata ubrzo vratila u Maroko, hiljade njih je ostalo u Seuti, gde su na plažama i ulicama počela da niču improvizovana naselja.

Španske vlasti pokušavaju da smanje broj ljudi koji su ostali u gradu, ali organizacije za ljudska prava izrazile su zabrinutost u pogledu njihovog zbrinjavanja i procedura za njihov povratak u Maroko.

Nakon masovnog priliva migranata, na plažama Benitez i El Trampolin, pojavila su se improvizovana naselja.

U međuvremenu, vlasti su uklonile ta naselja, a neki od migranata premestili su se u druge delove Seute, uključujući četvrt El Prinsipe.

Upravo u tom delu grada policija je nedavno otkrila kuću u kojoj se nalazilo 74 migranata.

Prema navodima španske policije, postoji sumnja da jedna kriminalna grupa iskorišćava ove migrante i organizuje njihov dalji transport ka kopnenom delu Španije.

Ipak, još uvek nije potvrđeno da li su sve osobe zatečene u kući stigle tokom masovnog prelaska granice 30. jula.

Policija nastavlja da nadzire četvrt El Prinsipe i okolna područja kako bi otkrila druge moguće slučajeve krijumčarenja i eksploatacije migranata.

(Index.HR)

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