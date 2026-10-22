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POZNATIM INFLUENSERKAMA PRETI 10 GODINA ROBIJE: Uhapšene tokom obilaska grada u Egiptu, javnost zgrožena (VIDEO)

Jelena Ždralić

22. 10. 2026. u 17:26

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BRAZILSKA influenserka Malevola Alves (22) i njena prijateljica Bruna Mersaleti suočavaju se sa kaznom do deset godina zatvora nakon što su uhapšene zbog snimanja, kako su ih egipatske vlasti okarakterisale, "pornografskih i egzibicionističkih sadržaja".

ПОЗНАТИМ ИНФЛУЕНСЕРКАМА ПРЕТИ 10 ГОДИНА РОБИЈЕ: Ухапшене током обиласка града у Египту, јавност згрожена (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Twitter/@PortalBabados

Njih dve su privedene nakon što su se na društvenim mrežama pojavili kontroverzni snimci na kojima izvode provokativne pokrete, tverkuju i otkrivaju delove tela u primorskom gradu Aleksandriji.

Na jednom snimku vidi se kako jedna od žena više puta pritiska glavu muškarca uz svoje grudi, dok na drugom, druga tverkuje u vozilu.

U jednom trenutku pozivaju mladića da im priđe, a zatim ga ljube, nakon čega ga vozač udaljava.

Na drugim snimcima, dok šetaju ulicom, dobacuju prolaznicima, a jedna od njih podiže suknju prijateljici i otkriva njen donji veš.

Malevola, koja na Instagramu ima 1,4 miliona pratilaca, uhapšena je zajedno sa Brunom u utorak u Aleksandriji.

Egipatske vlasti optužile su brazilske turistkinje za seksualno sugestivne gestove i uznemiravanje prolaznika na javnim mestima.

Egipatsko Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da se na snimcima vidi kako dve strane državljanke izvode "pornografske egzibicionističke radnje" na ulicama u nekoliko provincija.

- Tokom ispitivanja, žene su priznale svoja dela i navele da su snimale i objavljivale materijal na svojim profilima na društvenim mrežama kako bi povećale broj pregleda - navelo je ministarstvo.

Pre hapšenja, Malevola je putem društvenih mreža zatražila pomoć, nakon što su nju i prijateljicu policajci priveli tokom turističkog obilaska grada.

- U policijskoj stanici smo i očajne smo. Ne znam šta će se dogoditi niti šta će nam uraditi. Uzeli su nam pasoše i zaustavili naš kombi usred obilaska - napisala je influenserka.

U drugoj objavi navela je da su ih policajci ispitivali o njihovom rodnom identitetu, pošto su u pitanju transrodne osobe.

- Ako nestanem, već znate šta se dogodilo. Ne znam šta da radim niti za šta da tražim pomoć. Pitali su da li smo Bruna i ja transrodne osobe, a ne znamo ništa više. Očajna sam. Ima li nekoga u Aleksandriji? - napisala je ona.

Pravni tim Malevole stupio je u kontakt sa ambasadom Brazila u Kairu.

- Situacija se neprekidno prati i tretira kao prioritet, a preduzimaju se sve neophodne mere u skladu sa lokalnim zakonima i važećim međunarodnim sporazumima - naveli su njeni advokati.

Brazilsko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je spremno da pruži konzularnu pomoć ženama ukoliko je zatraže.

Foto: Printskrin Twitter/@PortalBabados

Slučaj je prosleđen javnom tužilaštvu, koje je pokrenulo istragu.

Prema navodima brazilskih medija, dve turistkinje su u međuvremenu platile kauciju i očekuje se da uskoro budu puštene iz pritvora.

Egipatski zakoni predviđaju ozbiljne kazne za građane i strane turiste čije se ponašanje proceni kao kršenje "porodičnih principa ili vrednosti" ili javnog morala.

Za objavljivanje sadržaja na internetu koji se smatra neprihvatljivim mogu biti izrečene dugotrajne zatvorske kazne i visoke novčane kazne.

(Kurir)

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