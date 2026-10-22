Svet

NOVI VIRUS KOJI JE SA ŽIVOTINJA PREŠAO NA LJUDE: Za sad jedan zabeležen smrtni slučaj u Francuskoj

JM

22. 10. 2026. u 17:04

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PRVI poznati slučaj virusa Šamonda (Šav) kod ljudi otkriven je kod pacijenta koji je preminuo početkom oktobra, saopštile su francuske vlasti.

НОВИ ВИРУС КОЈИ ЈЕ СА ЖИВОТИЊА ПРЕШАО НА ЉУДЕ: За сад један забележен смртни случај у Француској

Foto: /X/ @shanaka86

Zdravstveni zvaničnici su rekli da je u pitanju „izuzetan slučaj kod pacijenta sa ozbiljno oslabljenim imunitetom“ i da trenutno ne postoji rizik za javnost.

Štav je bolest koja prvenstveno pogađa stoku i mogu se širiti zaraženim mušicama. Slučajevi su se javljali i kod ovaca, koza, alpaka i konja, ali infekcije kod ljudi ranije nisu bile poznate.

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) i Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) saopštili su da prate situaciju, a francuski zvaničnici još uvek istražuju kako se virus proširio na čoveka.

Trenutno se smatra da je pacijent zarazio šljakom preko ujeda mušice u istočnoj Francuskoj, saopštila su u četvrtak ministarstva zdravlja i poljoprivrede zemlje, gde su slučajevi prvi put identifikovani kod životinja u proleće.

Rekli su da je pacijent lečen od teške bolesti u bolnici u Lionu i da je doživeo neurološke komplikacije za koje se smatra da su „vrlo verovatno povezane“ sa virusom, na osnovu početnih nalaza.

U saopštenju je naglašeno da je njihov imuni sistem oslabljen, što ih čini podložnijim oboljevanju.

- Do sada se smatralo da se virus Šamonda ne može preneti na ljude - navodi se u saopštenju, pošto je identifikovan samo kod životinja „uprkos decenijama cirkulacije virusa Šamonda u Africi i Aziji“.

Mlečna krda koja se zaraze šavom od ujeda mogu imati groznicu, dijareju i lošu proizvodnju mleka. SZO je potvrdila da je ovo prvi dokumentovani slučaj bolesti kod ljudi.

Saopšteno je da još nije napravljena sopstvena formalna procena rizika, ali je savetovano da trenutne informacije i znanje o sličnim bolestima ukazuju na to da je slučaj izolovan i da je „malo verovatno da će dovesti do većeg širenja u ovom trenutku“.

- Prenosivost virusa koje prenose mušice takođe generalno opada tokom hladnijih meseci u godini - dodaje se u saopštenju.

ECDC je saopštio da sarađuje sa francuskim i evropskim partnerima kako bi istražio „potencijalne implikacije infekcije po javno zdravlje“.

Prvi slučajevi virusa u Evropi identifikovani su krajem jula, saopštila je agencija. Od tada je otkriven kod domaćih životinja u nekoliko zemalja, uključujući Irsku, Nemačku, Italiju i Španiju, kao i na Džerziju.

(BBC)

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