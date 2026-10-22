NOVI VIRUS KOJI JE SA ŽIVOTINJA PREŠAO NA LJUDE: Za sad jedan zabeležen smrtni slučaj u Francuskoj

PRVI poznati slučaj virusa Šamonda (Šav) kod ljudi otkriven je kod pacijenta koji je preminuo početkom oktobra, saopštile su francuske vlasti.

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Zdravstveni zvaničnici su rekli da je u pitanju „izuzetan slučaj kod pacijenta sa ozbiljno oslabljenim imunitetom“ i da trenutno ne postoji rizik za javnost.

Štav je bolest koja prvenstveno pogađa stoku i mogu se širiti zaraženim mušicama. Slučajevi su se javljali i kod ovaca, koza, alpaka i konja, ali infekcije kod ljudi ranije nisu bile poznate.

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) i Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) saopštili su da prate situaciju, a francuski zvaničnici još uvek istražuju kako se virus proširio na čoveka.

#France has reported the first documented case of a human infection with #Shamonda virus, a virus only previously detected in animals. The patient was immunocompromised, which made them more vulnerable to infection and severe disease, and unfortunately died. My heartfelt condolences to their loved ones. Shamonda virus primarily affects animals such as cattle, sheep, goats and horses. The virus is thought to spread between animals by the bites of a midge, which is a small fly-like insect. Further studies are needed to fully understand transmission. The French patient was in an area where the Shamonda virus was circulating in animals and where Culicoides midges were also present. @WHO is in contact with French authorities who are collecting information to better understand the source of infection in the first human patient, possible routes of transmission and any potential risk to public health. — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 22, 2026

Trenutno se smatra da je pacijent zarazio šljakom preko ujeda mušice u istočnoj Francuskoj, saopštila su u četvrtak ministarstva zdravlja i poljoprivrede zemlje, gde su slučajevi prvi put identifikovani kod životinja u proleće.

Rekli su da je pacijent lečen od teške bolesti u bolnici u Lionu i da je doživeo neurološke komplikacije za koje se smatra da su „vrlo verovatno povezane“ sa virusom, na osnovu početnih nalaza.

U saopštenju je naglašeno da je njihov imuni sistem oslabljen, što ih čini podložnijim oboljevanju.

France reports first human case of Shamonda virus in a patient who died earlier this month; it usually affects livestock. https://t.co/cYcgzrzajh — KTN News (@KTNNewsKE) October 22, 2026

- Do sada se smatralo da se virus Šamonda ne može preneti na ljude - navodi se u saopštenju, pošto je identifikovan samo kod životinja „uprkos decenijama cirkulacije virusa Šamonda u Africi i Aziji“.

Mlečna krda koja se zaraze šavom od ujeda mogu imati groznicu, dijareju i lošu proizvodnju mleka. SZO je potvrdila da je ovo prvi dokumentovani slučaj bolesti kod ljudi.

Saopšteno je da još nije napravljena sopstvena formalna procena rizika, ali je savetovano da trenutne informacije i znanje o sličnim bolestima ukazuju na to da je slučaj izolovan i da je „malo verovatno da će dovesti do većeg širenja u ovom trenutku“.

- Prenosivost virusa koje prenose mušice takođe generalno opada tokom hladnijih meseci u godini - dodaje se u saopštenju.

🇫🇷 🐄 French health authorities said that the Shamonda virus, which usually affects livestock, had been detected in a human for the first time, in a severely immunocompromised patient who died earlier this month. ➡️ https://t.co/SqxW8UnUfC https://t.co/lXjzcSKWKf — AFP News Agency (@AFP) October 22, 2026

ECDC je saopštio da sarađuje sa francuskim i evropskim partnerima kako bi istražio „potencijalne implikacije infekcije po javno zdravlje“.

Prvi slučajevi virusa u Evropi identifikovani su krajem jula, saopštila je agencija. Od tada je otkriven kod domaćih životinja u nekoliko zemalja, uključujući Irsku, Nemačku, Italiju i Španiju, kao i na Džerziju.

(BBC)