JESEN OTEŽALA PRIKRIVANJE: Ukrajinci locirali moćno rusko oružje, pa ga onda napali (VIDEO)
UKRAJINSKI operateri dronova pogodili su ruski protivvazdušni raketni sistem Buk-M1 na pravcu Guljajpolja, gde ruske snage raspoređuju dodatne sisteme protivvazdušne odbrane kako bi se zaštitile od sve aktivnijeg ukrajinskog vazduhoplovstva, saopštio je 22. oktobra ukrajinski 7. korpus za brzo reagovanje Vazdušno-desantnih snaga.
Napad su izveli operateri 433. zasebnog puka bespilotnih sistema.
Na snimku koji je objavio korpus vidi se kako je ruski Buk-M1 otkriven i pogođen nakon što je raspoređen u tom području radi zaštite ruskih položaja u pozadini od ukrajinskih vazdušnih napada.
Tokom naredne misije, posade dronova pronašle su i pogodile još jedan kamuflirani cilj protivvazdušne odbrane, ali tačan tip sistema za sada nije utvrđen.
Ruske snage pokušavaju da sakriju sisteme protivvazdušne odbrane među drvećem i u šumskim pojasevima.
Međutim, Ukrajinci tvrde da im promena godišnjeg doba sve više otežava prikrivanje, jer lišće opada, a velika vojna tehnika postaje vidljivija iz vazduha.
- Okupatori pažljivo kamufliraju svoje sisteme protivvazdušne odbrane u šumskim pojasevima. Međutim, jesen im ne ide naruku, zelenilo postepeno nestaje, a skrivanje skupe opreme postaje sve teže. Koordinisana saradnja jedinica pod operativnom komandom 7. vazdušno-desantnog korpusa i efikasna razmena obaveštajnih podataka daju rezultate - saopštio je korpus.
Buk-M1 je protivvazdušni raketni sistem srednjeg dometa namenjen za gađanje aviona, helikoptera, krstarećih raketa i drugih vazdušnih ciljeva.
Njegovo raspoređivanje na pravcu Guljajpolja pokazuje nastojanje Rusije da pojača zaštitu svojih položaja u pozadini, dok ukrajinski avioni nastavljaju da napadaju vojne ciljeve iza linije fronta.
Ipak, približavanje ovakvih sistema frontu istovremeno ih izlaže ukrajinskim izviđačkim i napadačkim dronovima, posebno sada kada prirodna vegetacija koja im pruža zaklon počinje da nestaje.
Ukrajinske snage su ranije otkrile i pogodile ruski protivvazdušni sistem Buk-M3 srednjeg dometa, čija se vrednost procenjuje na oko 45 miliona dolara.
(Kurir)
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