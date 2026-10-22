SNIMAO REPORTAŽU I - SPASAO ČOVEKA: Nesvakidašnja avantura australijskog novinara (VIDEO)

AUSTRALIJSKI televizijski reporter Vil Mari i jedan prolaznik spasili su muškarca iz terenskog vozila koje je počelo da tone u poplavnoj vodi u Kvinslendu, severno od Brizbejna, preneo je Rojters.

Foto: /X/ @tyson_whelan

Mari, novinar javnog servisa ABC, izveštavao je o poplavama kada je muškarac vozilom ušao u vodu, nakon čega se automobil ugasio i počeo da tone.

Reporter i još jedan muškarac doplivali su do vozila i izvukli vozača, nekoliko trenutaka pre nego što je automobil potpuno nestao pod vodom.

- Njih dvojica su definitivno spasila život tom čoveku. U to nema nikakve sumnje - rekla je snimateljka ABC-a Liz Pikering, koja je prisustvovala incidentu.

U australijskom gradu Morejfildu, gde se sve odigralo, u sredu je palo oko 170 milimetara kiše, navodi medijska kuća ABC.

(Telegraf)