GRCI I ALBANCI NASTAVLJAJU ŠTRAJKOVE: U Atini i predgrađima, okupilo se, po navodima policije, oko 10.000 nezadovoljnih

DOK se u Portugaliji smanjuju protestne tenzije i polako uklanjaju šatori koje su demonstranti postavili makar i po nalogu policije, u Grčkoj i Albaniji situacija je daleko od stišavanja.

AP Photo/Emma Da Silva

Na hiljade učenika i nastavnika, izašlo su na ulice širom Grčke, zahtevajući veće državno finansiranje obrazovanja, bolje uslove u školama i manje pretrpane učionice, čime su se pridružili demonstrantima u drugim evropskim zemljama.

Ispred zgrade parlamenta u Tirani, stacionirano je oko 1.000 policajaca, dva vodena topa, a tu su i članovi Snaga za brzu intervenciju, zbog studentskog protesta. Premijer Edi Rama, objavio je jutros video snimak na društvenim mrežama u kome je ponovio poziv na dijalog sa demonstrantima.

Za to vreme, u centru Atine i njenim predgrađima, okupilo se, po navodima policije, oko 10.000 demonstranata, među kojima su bili učenici i studenti. Drugi su se pridružili skupovima u gradovima širom zemlje, izražavajući solidarnost sa protestima koji se šire u Francuskoj i drugim delovima Evrope, a koji su izazvani vrtoglavim rastom troškova života i, kako demonstranti navode, sve lošijim uslovima u školama.

Ovi protesti pojačavaju pritisak na vladu desnog centra premijera Kirijakosa Micotakisa, koju dogodine očekuju izbori, u trenutku kad se Grci, posle dužničke krize u zemlji, nanovo suočavaju sa stagnacijom plata, visokim kirijama i rastucim cenama energenata.

Šatori sklopljeni, spavali na asfaltu POLICIJA je jutros naredila demonstrantima na trgu Rosio u Lisabonu da uklone šatore postavljene u sedam časova, dajući im rok od 10 minuta da to učine. Demonstranti su odlučili da poslušaju i demontiraju šatore, ali da ih ostave na zemlji, preneo je list "Diario de Notisijas". U 10 sati, opštinska policija, upozorila je organizatore da će šatori biti oduzeti ukoliko ih sami ne uklone, jer nije bilo prijave demonstracija za tu lokaciju, te da je za postavljanje šatora potrebna dozvola koja nije izdata. Demonstranti su šatore postavili, pošto su noć proveli napolju, spavajući zgrčeni, jer im je na protestu bilo zabranjeno da ih koriste. Vlasti su ih obavestile da mogu da ostanu na mestu protesta, pod uslovom da budu tihi.

"Od Grčke do Francuske, svi želimo javno i besplatno obrazovanje", uzvikivali su demonstranti okupljeni ispred parlamenta. Studenti su postavili šatore na trgu Sintagma u centru Atine i tu proveli noć u znak protesta, uoči marša, održanog u sredu. Rad državnih škola i bolnica, bio je poremećen, jer su pojedini nastavnici u osnovnim školama i lekari obustavili rad, protestujući zbog visine plata i nedostatka osoblja.

Ministarka obrazovanja Sofija Zaharaki izjavila je da su zahtevi studenata saslušani i priznala da troškovi stanovanja predstavljaju teret za grčka domaćinstva. Istakla je da su u toku projekti vredni više od 733 miliona evra, koji obuhvataju i izgradnju novih studentskih domova.

Grčka se oporavila od dužničke krize koja je trajala od 2009. do 2018, perioda obeleženog merama štednje, tokom kojeg su smanjene plate i izdaci za obrazovanje, a u zamenu za tri međunarodna paketa finansijske pomoći, vredna oko 290 milijardi evra. Iako su plate od tada porasle, realna kupovna moć mnogih Grka i dalje je među najnižima u EU, a dodatni udarac zadaju rastuća inflacija i vrtoglavi skok cena energenata, usled rata u Iranu.