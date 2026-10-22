OTKRIVENA 51 POTENCIJALNA ŽRTVA TRGOVINE LJUDIMA: Rezultati dvodnevne policijske onlajn akcije održane u Amsterdamu uz podršku Evropola

MEĐUNARODNA operacija u kojoj je učestvovalo 40 stručnjaka i istražitelja iz 20 zemalja, identifikovala je 51 potencijalnu žrtvu trgovine ljudima, kao i petoro osumnjičenih. Održan u Amsterdamu od 23. do 25. septembra, peti EMPACT Hackaton, odnosno, Operativna akcija onlajn patroliranja protiv digitalnih aspekata trgovine ljudima, okupio je policajce i stručnjake za rad u on ljan istragama, uz podršku Evropola i Evrodžasta.

Tv Subotica

Kako je saopšteno iz Evropola, onlajn aktivnosti, koje je predvodila Holandija, a zajednički su ih vodile Nemačka, Rumunija i Ujedinjeno Kraljevstvo, fokusirale su se na otkrivanje indikatora trgovine ljudima u svrhu seksualne i radne eksploatacije i prisilnog krivičnog dela na mreži. Stručnjaci su istražili kako trgovci ljudima koriste veb stranice, društvene medije i aplikacije za razmenu poruka za regrutovanje potencijalnih žrtava, oglašavanje usluga i organizovanje eksploatacije preko granica. Prikupili su istražne tragove koji će biti podeljeni sa nadležnim nacionalnim organima i koji će služiti mogućim budućim istragama.

Rezultati IDENTIFIKOVANA je 51 potencijalna žrtva trgovine ljudima, sve žene, šest potencijalnih kriminalnih mreža i petoro osumnjičenih trgovaca ljudima. Provereno je 26 onlajn platformi (za seksualnu i radnu eksploataciju i trgovinu organima), 77 naloga na društvenim mrežama, kao i 166 entiteta (kao što su platforme, pojedinci, korisnička imena, lokacije i brojevi telefona).

- Trgovci ljudima sve više koriste domet onlajn okruženja kako bi pristupili i profitirali od ranjivih ljudi - navode iz Evropola. - Lažne ponude za posao, obmanjujući oglasi za zapošljavanje i obećanja o visokoj zaradi, identifikovani su kako bi se prikrili eksploatatorski uslovi u brojnim slučajevima.Tokom dva dana operativnih akcija, učesnici su pretraživali javno dostupne onlajn informacije tražeći znake trgovine ljudima. Njihov rad se fokusirao na veze između profila za regrutovanje, oglasa, telefonskih brojeva i drugih identifikatora koji bi mogli pomoći u otkrivanju veza između potencijalnih žrtava, posrednika i kriminalnih mreža.

Donori organa i surogat majke UČESNICI su takođe identifikovali grupu za razmenu poruka koja je sadržavala očigledne ponude za regrutovanje donora organa i odgovore drugih profila. Preliminarne informacije sugerisale su moguće veze sa bolnicom ili privatnom klinikom van EU. Nalazi su podeljeni sa Evropolom radi dalje procene. Dodatni tragovi, uključujući sumnjivu situaciju eksploatacije u kojoj su vijetnamske žene bile surogat majke, prosleđeni su nadležnim nacionalnim organima radi dalje analize.

Nekoliko istražnih tragova odnosilo se na regrutovanje za seksualne usluge putem aplikacija za razmenu poruka. U jednom slučaju, profili su reklamirali turističke pakete za žene regrutovane u Rusiji za rad u Evropi i drugde, obećavajući zaradu od 10.000 američkih dolara, za dve nedelje. Unakrsna provera operativnih informacija sugerisala je moguću prekograničnu kriminalnu mrežu. Druga istraga je identifikovala naloge za regrutovanje koji su takođe obećavali ženama značajnu zaradu i lak posao. Istražitelji su povezali brojeve telefona, naloge na društvenim mrežama i agenciju za modelovanje sa mrežom trgovine ljudima koja posluje u zemljama EU.

- Na veb-sajtovima usluga za odrasle, istražitelji su otkrili telefonske brojeve koji se pojavljuju u više oglasa - ističu iz Evropola. - U jednom slučaju, jedan broj je bio povezan sa 109 profila, dok se drugi pojavio u 74. Oglasi su se odnosili na žene azijskog porekla koje su navodno radile u nekoliko zemalja EU i van nje. Još jedan trag je identifikovao oglase za mlade odrasle žene iz Latinske Amerike. Istražitelji su, putem digitalnog rada, identifikovali veze koje bi mogle pomoći u utvrđivanju daljih potencijalnih žrtava i osumnjičenih.