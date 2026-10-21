Svet

PODMETNUTA EKSPLOZIJA U ATINI? Lažna dojava o drogi dovela policajce u smrtonosnu klopku

Ivana Manić

21. 10. 2026. u 19:19

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Dva policajca i dva civila povređeni su u eksploziji koja se dogodila u sredu oko podneva, 21. oktobra, na ulazu u stambenu zgradu u ulici Platon, u atinskom naselju Kolonos.

ПОДМЕТНУТА ЕКСПЛОЗИЈА У АТИНИ? Лажна дојава о дроги довела полицајце у смртоносну клопку

Foto: AP / Tanjug / Thanassis Stavrakis (STF)

Jedan policajac zadobio je teže povrede glave, ali, prema dosadašnjim informacijama, nije životno ugrožen.

Policija je izašla na teren nakon telefonske prijave o sumnjivom predmetu, odnosno koferu u kojem se navodno nalazila droga.

Međutim, kada su policajci stigli do ulaza u zgradu kako bi proverili prijavu, došlo je do eksplozije.

Teže povređeni policajac prevezen je u vojnu bolnicu 401, dok su ostali povređeni zbrinuti u bolnici Evangelismos.

Prema dosadašnjim informacijama, osoba koja je pozvala policiju ostavila je svoje podatke, a za sada se ne smatra umešanom u slučaj.

Prema pojedinim navodima, reč je o upravniku stambene zgrade, koji je prijavio da se u koferu nalazi droga.

Istražitelji, međutim, ne isključuju mogućnost da je reč o zamci postavljenoj s ciljem da se povrede policajci koji su došli da provere prijavu.

Za sada je, prema dostupnim informacijama, isključena mogućnost terorizma.

Na mestu eksplozije intervenisalo je 18 vatrogasaca sa šest vozila, a prisutne su bile i brojne policijske ekipe.

Istraga o okolnostima incidenta je u toku.

Očevici su opisali dramatične trenutke nakon eksplozije, a jedan od njih, Tanasis, pomogao je teže povređenom policajcu.

- Čuo sam prasak i odmah izašao napolje. Video sam čoveka kako izlazi iz zgrade i traži pomoć. Odmah sam mu prišao, odveo ga preko ulice i pozvali smo hitnu pomoć. Bio je prekriven krvlju, imao je povrede po celom telu. I ja sam bio prekriven njegovom krvlju. Bio je svestan - ispričao je Tanasis.

On je naveo da su policajci došli nakon prijave da se u zgradi nalazi droga.

- Pozvali su policiju i rekli da u zgradi ima droge. Ljudi su ušli da provere i to je bilo to - rekao je svedok.

Istražitelji sada pokušavaju da utvrde šta je izazvalo eksploziju i da li je sumnjivi kofer namerno postavljen kako bi privukao policiju na mesto incidenta.

(Telegraf)

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