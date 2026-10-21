PODMETNUTA EKSPLOZIJA U ATINI? Lažna dojava o drogi dovela policajce u smrtonosnu klopku
Dva policajca i dva civila povređeni su u eksploziji koja se dogodila u sredu oko podneva, 21. oktobra, na ulazu u stambenu zgradu u ulici Platon, u atinskom naselju Kolonos.
Jedan policajac zadobio je teže povrede glave, ali, prema dosadašnjim informacijama, nije životno ugrožen.
Policija je izašla na teren nakon telefonske prijave o sumnjivom predmetu, odnosno koferu u kojem se navodno nalazila droga.
Međutim, kada su policajci stigli do ulaza u zgradu kako bi proverili prijavu, došlo je do eksplozije.
Teže povređeni policajac prevezen je u vojnu bolnicu 401, dok su ostali povređeni zbrinuti u bolnici Evangelismos.
Prema dosadašnjim informacijama, osoba koja je pozvala policiju ostavila je svoje podatke, a za sada se ne smatra umešanom u slučaj.
Prema pojedinim navodima, reč je o upravniku stambene zgrade, koji je prijavio da se u koferu nalazi droga.
Istražitelji, međutim, ne isključuju mogućnost da je reč o zamci postavljenoj s ciljem da se povrede policajci koji su došli da provere prijavu.
Za sada je, prema dostupnim informacijama, isključena mogućnost terorizma.
Na mestu eksplozije intervenisalo je 18 vatrogasaca sa šest vozila, a prisutne su bile i brojne policijske ekipe.
Istraga o okolnostima incidenta je u toku.
Očevici su opisali dramatične trenutke nakon eksplozije, a jedan od njih, Tanasis, pomogao je teže povređenom policajcu.
- Čuo sam prasak i odmah izašao napolje. Video sam čoveka kako izlazi iz zgrade i traži pomoć. Odmah sam mu prišao, odveo ga preko ulice i pozvali smo hitnu pomoć. Bio je prekriven krvlju, imao je povrede po celom telu. I ja sam bio prekriven njegovom krvlju. Bio je svestan - ispričao je Tanasis.
On je naveo da su policajci došli nakon prijave da se u zgradi nalazi droga.
- Pozvali su policiju i rekli da u zgradi ima droge. Ljudi su ušli da provere i to je bilo to - rekao je svedok.
Istražitelji sada pokušavaju da utvrde šta je izazvalo eksploziju i da li je sumnjivi kofer namerno postavljen kako bi privukao policiju na mesto incidenta.
(Telegraf)
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