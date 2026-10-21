NETANJAHU OTVORENO PRIZNAO: Cilj nam je potpuno rušenje režima u Iranu

IRAN pokušava da unapredi razvoj sopstvenog nuklearnog naoružanja, izjavio je danas izraelski premijer Benjamin Netanjahu, ocenivši da Iran "još nije naučio lekciju".

Foto: Ronen Zvulun/UPI/Profimedia

- (Vrhovni lider i ajatolah) Modžtaba Hamnei odlučio je da krene stopama svog oca. Skinuo je osigurač, a Iran ponovo pokušava da razvije svoje oružje smrti - rekao je Netanjahu tokom posete oficirske škole na jugu Izraela, prenosi Tajms of Izrael.

Prema njegovim rečima, postoji samo jedan način da se pretnja nuklearnim naoružanjem ukloni, a to je, kako je rekao, rušenje režima u Iranu.

- To je ujedno i moja direktiva upućena vojsci, Mosadu i bezbednosnim službama - rekao je on.

Ministar odbrane te zemlje Izrael Kac, koji je takođe je boravio u poseti oficirskoj školi, upozorio je Iran i njegove proksi snage da ne izvode napade na Izrael tokom predstojećih izbora.

Kac je istakao da se "iranski režim nalazi u svojoj najslabijoj fazi do sada", uz ocenu da "ta slabost može režim da navede na preduzimanje najekstremnijih mera, uključujući i one usmerene protiv Države Izrael".

Ranije danas, Fajnenšel tajms je preneo, pozivajući se na neimenovane izvore, da je Netanjahu planirao da početkom oktobra pokrene napade na Iran, ali da se američki predsednik Donald Tramp usprotivio obnovi sukoba pre međuizbora u SAD, koji su zakazani za 3. novembar.

(Tanjug)

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