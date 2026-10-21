Svet

TRI SATA U SANKT PETERBURGU: Kremlj otkrio šta se dešavalo na tajnom sastanku Putina i američkog izaslanika

Ivana Manić

21. 10. 2026. u 15:13

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PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin i specijalni izaslanik američkog lidera Stiven Vitkof vodili su sadržajan razgovor, izjavio je Dmitrij Peskov, portparol Kremlja. Razgovoru se pridružio i zet američkog predsednika Džared Kušner u onlajn formatu.

ТРИ САТА У САНКТ ПЕТЕРБУРГУ: Кремљ открио шта се дешавало на тајном састанку Путина и америчког изасланика

Foto: Tanjug/AP/Maxim Shemetov

- Ovako (blisko) tradicionalno komuniciraju. Ništa posebno se nije dogodilo, bio je to sadržajan razgovor - rekao je Peskov za agenciju Vesti.

Peskov je napomenuo da se razgovoru pridružio i zet američkog predsednika Džared Kušner u onlajn formatu. 

Na komentar novinara agencije Vesti Pavla Zarubina da je sastanak dugo trajao, Peskov je naveo da je bilo i dužih sastanaka.

- Tri sata su sedeli, čak i više - precizirao je Peskov. 

Na pitanje da li se uskoro očekuje ponovni susret sa američkim izaslanikom, Peskov je naveo da nije bilo nikakvih dogovora o tome.

Sastanak između specijalnog izaslanika američkog predsednika Stivena Vitkofa i predsednika Rusije Vladimira Putina održao se u Sankt Peterburgu i trajao je više od tri sata, izveštavaju RIA Novosti.

Ruski predsednik je na sastanku izrazio zahvalnost američkoj strani na naporima za rešavanje ukrajinskog sukoba.

Izaslanik predsednika SAD Stiven Vitkof je saopštio da je doneo dokumenta u kojima su izloženi pristupi problematici rešavanja sukoba u Ukrajini i izrazio nadu da će Putin razmotriti mogućnost nastavka trilateralnih pregovora SAD, Rusije i Ukrajine.

Na sastanku su se osvrnuli i na sporazum o isporuci ruskog dizel goriva.

Američki izaslanik je nazvao sporazum SAD i Rusije o dizel gorivu veoma dobrim primerom onoga što se može postići zajedničkim radom.

(RT Balkan)

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