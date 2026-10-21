MAKRON BESAN ZBOG LAŽNIH VESTI IZ FRANCUSKE: LJudi koji govore loše o našoj zemlji su mi odvratni

PREDSEDNIK Francuske Emanuel Makron izjavio je danas da su komentari pojedinih stranih lidera na račun aktuelnih protesta u Francuskoj "neprihvatljivi i glupi".

Foto: Profimedia/ Blondet Eliot/ABACA, Shutterstock EditorialShutterstock Editorial

- Što se mene tiče, nema vidljivog stranog mešanja u događaje koji su se odigrali. Međutim, došlo je do strane manipulacije informacijama, što je dovelo do neprihvatljivih i glupih komentara mnogih, uključujući i strane lidere - izjavio je Makron u Kataru gde se nalazi u dvodnevnoj službenoj poseti, prenosi televizija BFM.

Kako je naveo, mogle su se videti slike generisane veštačkom inteligencijom koje prikazuju scene koje se zapravo nikada nisu dogodile u Francuskoj.

- Svi oni koji u ovom trenutku govore loše o našoj zemlji, to su ljudi koji ne vole Francusku. Takvi ljudi su mi zaista odvratni - izjavio je Makron, osvrćući se na izjave i lažne informacije koje su na društvenim mrežama širili pojedini politički lideri, posebno američki predsednik Donald Tramp.

Tramp je u nedelju izjavio da je to što je Francuska na udaru posledica imigracije i pozvao francuske vlasti da zatvore granice i preuzmu kontrolu nad situacijom, upozorivši da bi u suprotnom moglo da bude prekasno.

- Suočavamo se sa izazovima, ali se s njima nosimo metodično, uz poštovanje, odlučnost i čvrstinu. Ne sme se tek tako lupetati - zaključio je Makron.

Protesti u Francuskoj počeli su sredinom septembra, kada su srednjoškolci izašli na ulice u predgrađima Pariza zahtevajući poboljšanje uslova u školama.

Njima su se kasnije pridružili građani nezadovoljni rastom cena, a protesti su se proširili i na druge delove zemlje.

Najmasovniji skup održan je 17. oktobra, kada je, prema podacima francuskog Ministarstva unutrašnjih poslova, učestvovalo oko 550.000 ljudi.

Francuske bezbednosne snage tokom protesta koristile su suzavac, šok-bombe i vodene topove.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: Vučić sa sa međunarodnom delegacijom „Tracks to the Future“